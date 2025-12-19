“Hoy escribo sin fuerzas”: padre del gruero atropellado exige justicia en desgarradora carta abierta a la gobernadora

El padre del joven gruero de 20 años, que murió tras ser atropellado en Caguas alzó su voz en una carta abierta dirigida a la gobernadora, Jennifer González, exigiendo justicia, transparencia y una investigación imparcial sobre el caso que enluteció a su familia.

En el emotivo escrito que compartió en las redes sociales, Segismundo Rodríguez, padre de Armando “Armandito” Rodríguez Rodríguez, indicó que lo redactó “sin fuerzas físicas, pero con la convicción moral de que la justicia no puede depender del poder ni del dinero”.

El accidente de tránsito que culminó en la muerte de Rodríguez Rodríguez ocurrió el 15 de diciembre. El joven realizaba labores de enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos cuando fue impactado por el conductor de un vehículo que abandonó la escena.

La Policía ocupó ayer, jueves, una guagua Toyota 4Runner blanca, con daños externos visibles, que fue llevada al Instituto de Ciencias Forenses (ICF). El dueño registral del vehículo compareció al Cuartel General de la Policía en Hato Rey, pero, según la Uniformada, se amparó en su derecho a no declarar.

PUBLICIDAD

“Me dirijo a usted (a González) como padre, como familia y como ser humano, desde el dolor más profundo que puede experimentar alguien: la pérdida de un hijo. Mi amado hijo, de tan solo 20 años, nos fue arrebatado de manera trágica e injusta”, indicó Rodríguez en la carta.

“Hoy escribo sin fuerzas físicas, pero con la convicción moral de que la justicia no puede depender del poder ni del dinero”, agregó.

En el emotivo escrito añadió que, “en los pasados días, han surgido múltiples rumores en torno a la persona responsable de atropellar a mi hijo. El más alarmante, y que profundamente hiere nuestra confianza en el sistema, es que se alega que podría tratarse de una persona con vínculos familiares o relaciones de alto perfil dentro del gobierno o con gran poder económico”. “No afirmo hechos, pero sí exijo claridad, transparencia y una investigación imparcial”, sostuvo Rodríguez.

Asimismo, estableció que su familia no tiene poder político ni recursos económicos, “pero sí tiene dignidad, amor por nuestro hijo y el respaldo de un pueblo que cree en la justicia. No pedimos privilegios, pedimos igualdad ante la ley, pedimos que este caso sea atendido con la seriedad, prontitud y objetividad que merece”.

El hombre, que también es gruero de profesión, añadió: “gobernadora, Puerto Rico observa, las familias observan, los padres observan. Este no es solo nuestro dolor; es un llamado a que ninguna vida joven sea minimizada ni silenciada por influencias externas”.