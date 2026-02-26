En condición grave ciclista impactado por vehículo en medio de “hit and run” en Cupey

Un ciclista se encuentra en condición grave tras ser impactado este jueves por un vehículo que habría abandonado la escena en el camino Los González, frente al edificio 104, en Cupey.

De acuerdo con la Policía, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó a las autoridades que el conductor de un auto que transitaba por el lugar impactó a un ciclista y, posteriormente, abandonó la escena.

Como resultado de la colisión, el ciclista sufrió heridas de gravedad y fue transportado a una institución hospitalaria cercana.