Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición grave ciclista impactado por vehículo en medio de “hit and run” en Cupey

El accidente ocurrió en el camino Los González, frente al edificio 104

26 de febrero de 2026 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y la fiscal de turno se encuentran a cargo de la investigación. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un ciclista se encuentra en condición grave tras ser impactado este jueves por un vehículo que habría abandonado la escena en el camino Los González, frente al edificio 104, en Cupey.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó a las autoridades que el conductor de un auto que transitaba por el lugar impactó a un ciclista y, posteriormente, abandonó la escena.

Como resultado de la colisión, el ciclista sufrió heridas de gravedad y fue transportado a una institución hospitalaria cercana.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y la fiscal de turno se encuentran a cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsCupeyHit and runPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: