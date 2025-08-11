Al menos tres muertos y varios heridos tras tiroteo en estacionamiento de un Target en Texas
Ocurrió en la ciudad de Austin y el sospechoso fue detenido
11 de agosto de 2025 - 5:35 PM
11 de agosto de 2025 - 5:35 PM
Los Ángeles - Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo la tarde de este lunes en un estacionamiento de una tienda en Austin, la capital del estado de Texas, informaron las autoridades.
El Departamento de Policía de Austin (ADP, en inglés) dijo en un mensaje en su cuenta de X que al menos dos personas murieron en el incidente ocurrido a la 1.34 de la tarde hora local (18.34 GMT) en el estacionamiento de una tienda Target.
Luego ADP confirmó a la televisora KVUE que una tercera víctima había fallecido y otras dos personas resultaron heridas. Se desconoce su condición.
POLICE ACTIVITY: APD Officers are responding to a shooting incident at the Target located at 8601 Research Boulevard. The suspect is still at large. The suspect is described as a White male. Possibly wearing khaki shorts, Hawaiian/floral shirt. DO NOT APPROACH. For your safety…— Austin Police Department (@Austin_Police) August 11, 2025
Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido después de huir de la escena.
La jefa de APD, Lisa Davis, dijo a la televisora que el sospechoso robó un automóvil en el estacionamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente localizado y puesto bajo custodia.
“La escena sigue activa y la investigación continúa”, declaró la policía en su mensaje al público.El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo en las redes sociales que había sido notificado de este tiroteo y que estaba siendo informado sobre la situación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: