11 de agosto de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos tres muertos y varios heridos tras tiroteo en estacionamiento de un Target en Texas

Ocurrió en la ciudad de Austin y el sospechoso fue detenido

11 de agosto de 2025 - 5:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo de dos guardias de seguridad en una tienda de Los Ángeles, el 31 de diciembre de 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes) (Damian Dovarganes)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo la tarde de este lunes en un estacionamiento de una tienda en Austin, la capital del estado de Texas, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Austin (ADP, en inglés) dijo en un mensaje en su cuenta de X que al menos dos personas murieron en el incidente ocurrido a la 1.34 de la tarde hora local (18.34 GMT) en el estacionamiento de una tienda Target.

Luego ADP confirmó a la televisora KVUE que una tercera víctima había fallecido y otras dos personas resultaron heridas. Se desconoce su condición.

Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido después de huir de la escena.

La jefa de APD, Lisa Davis, dijo a la televisora que el sospechoso robó un automóvil en el estacionamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente localizado y puesto bajo custodia.

“La escena sigue activa y la investigación continúa”, declaró la policía en su mensaje al público.El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo en las redes sociales que había sido notificado de este tiroteo y que estaba siendo informado sobre la situación.

