Explosión en planta de Pensilvania deja un muerto y decenas de heridos bajo escombros. Una explosión en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh dejó un muerto y decenas de heridos o atrapados bajo los escombros el lunes, con trabajadores de emergencia en el lugar tratando de rescatar a las víctimas, dijeron funcionarios.

1 / 5 | Explosión en planta de Pensilvania deja un muerto y decenas de heridos bajo escombros. Una explosión en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh dejó un muerto y decenas de heridos o atrapados bajo los escombros el lunes, con trabajadores de emergencia en el lugar tratando de rescatar a las víctimas, dijeron funcionarios. - The Associated Press

Washington — Una explosión en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh dejó un muerto y decenas de heridos o atrapados bajo los escombros el lunes, con trabajadores de emergencia en el lugar tratando de rescatar a las víctimas, dijeron funcionarios.

La explosión envió humo negro en espiral hacia el cielo del mediodía en el valle de Monongahela, una región del estado sinónimo de acero durante más de un siglo. Una portavoz de los servicios de emergencia del condado de Allegheny, Kasey Reigner, dijo que una persona murió en la explosión y que actualmente se cree que dos personas están desaparecidas. Varias otras personas fueron atendidas por lesiones, dijo Reigner.

Los Servicios de Emergencia del Condado de Allegheny dijeron que un incendio en la planta comenzó alrededor de las 10:51 a.m. La explosión provocó una conmoción en la comunidad y llevó a los funcionarios a pedir a los residentes que se mantuvieran alejados de la escena para que los trabajadores de emergencia pudieran responder.

PUBLICIDAD

“Se sintió como un trueno”, dijo a WTAE-TV Zachary Buday, un trabajador de la construcción cerca de la escena. “Sacudió el andamio, sacudió mi pecho y sacudió el edificio, y luego, cuando vimos el humo oscuro que salía de la fábrica de acero y juntamos las dos cosas, es como si algo malo hubiera sucedido”.

Docenas resultaron heridas y el condado estaba enviando 15 ambulancias, además de las ambulancias suministradas por las agencias locales de respuesta a emergencias, dijo Reigner.

La planta, una instalación industrial masiva a lo largo del río Monongahela al sur de Pittsburgh, se considera la operación de coquización más grande de América del Norte y es una de las cuatro plantas principales de U.S. Steel en Pensilvania que emplean a varios miles de trabajadores.

El senador demócrata John Fetterman, quien anteriormente se desempeñó como alcalde de la cercana Braddock, calificó la explosión de “absolutamente trágica” y prometió apoyar a los trabajadores del acero después de lo sucedido.

“Me duelo por estas familias”, dijo John Fetterman. “Estoy con los trabajadores del acero”.

El Departamento de Salud del Condado de Allegheny dijo que está monitoreando la explosión y aconsejó a los residentes dentro de 1.6 kilómetros de la planta que permanezcan en el interior, cierren todas las ventanas y puertas, configuren los sistemas de aire acondicionado para que recirculen y eviten aspirar aire del exterior, como el uso de extractores. Dijo que sus monitores no han detectado niveles de hollín o dióxido de azufre por encima de los estándares federales.

PUBLICIDAD

La planta convierte el carbón en coque, un componente clave en el proceso de fabricación del acero. Según la compañía, produce 3.9 millones de toneladas métricas de coque anualmente y tiene aproximadamente 1,400 trabajadores.

En los últimos años, la planta de Clairton se ha visto afectada por preocupaciones sobre la contaminación. En 2019, acordó resolver una demanda de 2017 por $8.5 millones. Bajo el acuerdo, la compañía acordó gastar $6.5 millones para reducir las emisiones de hollín y los olores nocivos de la instalación de fabricación de coque de Clairton.

La compañía también enfrentó otras demandas por la contaminación de la instalación de Clairton, incluidas algunas que acusaban a la compañía de violar las leyes de aire limpio después de que un incendio en 2018 dañara los controles de contaminación de azufre de la instalación.

En 2018, un incendio en Nochebuena en la planta de coque de Clairton causó $40 millones en daños. El incendio dañó el equipo de control de la contaminación y provocó repetidas emisiones de dióxido de azufre, según una demanda. El dióxido de azufre es un subproducto incoloro y acre de la combustión de combustibles fósiles que puede dificultar la respiración. A raíz del incendio, el condado de Allegheny advirtió a los residentes que limitaran las actividades al aire libre, y los residentes dijeron durante semanas después que el aire se sentía ácido, olía a huevos podridos y era difícil de respirar.

En febrero, un problema con una batería en la planta provocó una “acumulación de material combustible” que se encendió, causando un “boom” audible, dijo el Departamento de Salud del Condado de Allegheny. Dos trabajadores que recibieron material en los ojos recibieron tratamiento de primeros auxilios en un hospital local, pero no resultaron gravemente heridos.

PUBLICIDAD

El año pasado, la compañía acordó gastar $19.5 millones en mejoras de equipos y $5 millones en esfuerzos y programas locales de aire limpio como parte de la resolución de una demanda federal presentada por Clean Air Council y PennEnvironment y el Departamento de Salud del Condado de Allegheny.

El incendio en la planta de Clairton inutilizó los controles de contaminación en sus plantas de Mon Valley, pero U.S. Steel continuó operándolas de todos modos, dijeron grupos ambientalistas.

Las demandas acusaron al productor de acero de más de 12,000 violaciones de sus permisos de contaminación del aire.

David Masur, director ejecutivo de PennEnvironment, otro grupo ambientalista que ha demandado a U.S. Steel por contaminación, dijo que era necesario “una investigación completa e independiente sobre las causas de esta última catástrofe y una reevaluación sobre si la planta de Clairton está en condiciones de seguir operando”.

En junio, U.S. Steel y Nippon Steel anunciaron que habían finalizado una “histórica asociación”, un acuerdo que le da al gobierno de Estados Unidos voz en algunos asuntos y se produce un año y medio después de que la compañía japonesa propusiera por primera vez su compra de casi $15,000 millones del icónico fabricante de acero estadounidense.

La búsqueda de Nippon Steel de la compañía con sede en Pittsburgh se vio afectada por preocupaciones de seguridad nacional y política presidencial en un estado de campo de batalla principal, lo que prolongó la transacción durante más de un año después de que los accionistas de U.S. Steel la aprobaran.

El alcalde de Clairton, Richard Lattanzi, dijo que su corazón está con las víctimas de la explosión del lunes.