11 de agosto de 2025
Se seca zona de Milwaukee afectada tras lluvias que causaron inundaciones récord

Los bomberos respondieron a más de 600 llamadas de emergencia

11 de agosto de 2025 - 1:49 PM

Las inundaciones repentinas cancelaron el último día de la Feria Estatal de Wisconsin. Los organizadores de la Feria Estatal de Wisconsin dijeron que estaban cancelando el último día del evento de 11 días después de que las lluvias inundaran el recinto ferial en West Allis, que está en las afueras de Milwaukee.Un socavón causado por el deslizamiento de terrenos en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milwaukee — El área de Milwaukee comenzó a secarse el lunes después de que la lluvia del fin de semana alcanzara récords estatales no oficiales de más de 35.6 centímetros en menos de 24 horas, lo que provocó que varios ríos se inundaran a niveles récord, arrastrando vehículos, inundando sótanos y cortando el suministro eléctrico a miles de hogares.

Hasta el lunes por la mañana no se habían reportado fatalidades por las tormentas que comenzaron el sábado por la noche y se extendieron hasta el domingo. Los cierres de carreteras fueron más aislados el lunes, ya que las advertencias de inundaciones continuaron en los condados de Milwaukee, Waukesha y Ozaukee. Alrededor de 3,000 hogares en el área permanecían sin electricidad hasta el lunes por la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional predijo más lluvia para el área el lunes por la noche, pero nada como el diluvio prolongado del sábado al domingo que causó las inundaciones repentinas.

“No esperamos el nivel que vimos durante el fin de semana, pero podría haber algunas áreas que reciban fuertes aguaceros”, dijo Sarah Marquardt, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en la oficina de Milwaukee/Sullivan. Eso podría prolongar las áreas con agua estancada, pero no provocar inundaciones adicionales, dijo.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que cuatro ríos en el área de Milwaukee alcanzaron niveles récord durante el fin de semana. El total oficial de lluvia de dos días en el aeropuerto de Milwaukee de 17.6 centímetros fue el segundo más alto registrado, dijo Marquardt. El récord fue de 18.2 centímetros establecido en junio de 2008. El total de un solo día en el aeropuerto el sábado de 14.6 centímetros fue el segundo después del récord de 17.3 centímetros establecido en 1986, dijo Marquardt.

Los totales no oficiales de lluvia de dos días en el rango de 25.4 a 30.5 centímetros, con una lectura que supera los 35.6 centímetros en el noroeste del condado de Milwaukee, establecerían récords para el estado una vez que se verifiquen en las próximas semanas, dijo Marquardt. El récord estatal actual es de 29.8 centímetros establecido en 1946.

Los ríos Kinnickinnic, Milwaukee, Menominee y Root alcanzaron niveles récord durante el fin de semana, y el río Milwaukee superó el nivel de inundación en más de 1.2 metros, dijo Marquardt.

Un adolescente aferrado a la rama de un árbol y de pie sobre un tronco sumergido fue rescatado por los bomberos el domingo por la tarde después de ser arrastrado por el agua que se movía rápidamente en una carretera inundada por el río Root en Franklin, a unos 24 kilómetros al suroeste de Milwaukee. Fue rescatado por los bomberos en un bote inflable a unos 91 metros río abajo de donde entró, dijo el Departamento de Bomberos de Franklin. Salió ileso.

Las inundaciones repentinas llevaron a la cancelación del último día de la Feria Estatal de Wisconsin en West Allis, en las afueras de Milwaukee, el domingo, así como de los Campeonatos Nacionales de Sprint y Paratriatlón de USA Triathlon en Milwaukee. Se esperaba que miles de atletas de todo el país participaran en ese evento.

Los bomberos respondieron a más de 600 llamadas, incluso por fugas de gas, sótanos inundados, cortes de electricidad y rescates acuáticos, según el Departamento de Bomberos de Milwaukee.

