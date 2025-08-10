Inundaciones en Wisconsin causan que se cancele una feria y se hagan rescates acuáticos

Milwaukee — Las inundaciones repentinas cancelaron el último día de la Feria Estatal de Wisconsin el domingo, ya que las continuas fuertes lluvias en media docena de estados del Medio Oeste provocaron rescates acuáticos, cortes de energía y cierres de carretera.

Los organizadores de la Feria Estatal de Wisconsin dijeron que estaban cancelando el último día del evento de 11 días después de que las lluvias inundaran el recinto ferial en West Allis, que está en las afueras de Milwaukee.

‘Estamos tristes de no poder ofrecer este último día de la Feria Estatal de Wisconsin, pero sabemos que esta es la mejor decisión con las condiciones actuales y el pronóstico por delante’, dijeron los organizadores en un comunicado.

1 / 8 | Devastación en imágenes: así lucen las zonas afectadas por las inundaciones repentinas en China. Un repartidor se desplaza por una carretera inundada tras las fuertes lluvias que llevaron al gobierno municipal a ordenar la suspensión de las actividades comerciales y al aire libre en Zhengzhou, provincia de Henan, en el centro de China. - The Associated Press

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de inundación y advertencias para partes de Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois y Wisconsin. Después de que las lluvias comenzaran el sábado en algunas áreas, los pronosticadores predijeron ‘rondas repetidas de fuertes lluvias’, junto con granizo, vientos dañinos y tornados aislados el domingo.

PUBLICIDAD

Entre los más afectados se encontraba el área de Milwaukee, donde hasta 25 centímetros de lluvia habían caído en algunas áreas el domingo temprano. Casi 47,000 clientes de We Energies perdieron energía en el sureste de Wisconsin. USA Triathlon también canceló sus Campeonatos Nacionales de Sprint y Paratriatlón en Milwaukee, donde se esperaba que participaran miles de atletas.

Los bomberos respondieron a más de 600 llamadas, incluso por fugas de gas, cortes de electricidad y rescates acuáticos, según el Departamento de Bomberos de Milwaukee. Mientras tanto, los equipos de la ciudad trabajaron durante la noche para limpiar el agua superficial.

‘Por favor, continúen evitando las áreas inundadas y no caminen ni conduzcan a través del agua estancada’, suplicó el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Milwaukee en un comunicado. ‘Sigue siendo peligroso’.