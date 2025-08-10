Opinión
10 de agosto de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Inundaciones en Wisconsin causan que se cancele una feria y se hagan rescates acuáticos

Las fuertes lluvias en media docena de estados del Medio Oeste también dejaron cortes de energía y cierres de carreteras

10 de agosto de 2025 - 12:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rayo ilumina el Capitolio de Nebraska. (ARTHUR H. TRICKETT-WILE)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milwaukee — Las inundaciones repentinas cancelaron el último día de la Feria Estatal de Wisconsin el domingo, ya que las continuas fuertes lluvias en media docena de estados del Medio Oeste provocaron rescates acuáticos, cortes de energía y cierres de carretera.

Los organizadores de la Feria Estatal de Wisconsin dijeron que estaban cancelando el último día del evento de 11 días después de que las lluvias inundaran el recinto ferial en West Allis, que está en las afueras de Milwaukee.

‘Estamos tristes de no poder ofrecer este último día de la Feria Estatal de Wisconsin, pero sabemos que esta es la mejor decisión con las condiciones actuales y el pronóstico por delante’, dijeron los organizadores en un comunicado.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de inundación y advertencias para partes de Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois y Wisconsin. Después de que las lluvias comenzaran el sábado en algunas áreas, los pronosticadores predijeron ‘rondas repetidas de fuertes lluvias’, junto con granizo, vientos dañinos y tornados aislados el domingo.

Entre los más afectados se encontraba el área de Milwaukee, donde hasta 25 centímetros de lluvia habían caído en algunas áreas el domingo temprano. Casi 47,000 clientes de We Energies perdieron energía en el sureste de Wisconsin. USA Triathlon también canceló sus Campeonatos Nacionales de Sprint y Paratriatlón en Milwaukee, donde se esperaba que participaran miles de atletas.

Los bomberos respondieron a más de 600 llamadas, incluso por fugas de gas, cortes de electricidad y rescates acuáticos, según el Departamento de Bomberos de Milwaukee. Mientras tanto, los equipos de la ciudad trabajaron durante la noche para limpiar el agua superficial.

‘Por favor, continúen evitando las áreas inundadas y no caminen ni conduzcan a través del agua estancada’, suplicó el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Milwaukee en un comunicado. ‘Sigue siendo peligroso’.

El sábado, los fuertes vientos provocaron la muerte de una persona en el este de Nebraska después de que un árbol cayera sobre el automóvil de una mujer. En la capital del estado, Lincoln, las tormentas dañaron dos unidades de vivienda en la Penitenciaría Estatal de Nebraska, desplazando a 387 prisioneros, dijo el Departamento de Servicios Correccionales del estado. La agencia dijo que todo el personal y las personas encarceladas estaban seguros y contabilizados.

Tags
Breaking NewsWisconsinInundaciones
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?

