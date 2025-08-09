Opinión
9 de agosto de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detienen pesca comercial en zona protegida del Pacífico tras bloqueo de una orden de Trump

Un juez en Hawaii falló a favor de los ambientalistas

9 de agosto de 2025 - 6:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump firma acuerdo trilateral con Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Honolulu— La pesca comercial que se reanudó recientemente en una vasta área protegida del Océano Pacífico debe detenerse una vez más, luego de que un juez en Hawái se pusiera del lado de los ambientalistas que impugnan la reversión de las protecciones oceánicas federales por parte de la administración de Donald Trump.

RELACIONADAS

El remoto Monumento Nacional Marino de las Islas del Pacífico alberga tortugas, mamíferos marinos y aves marinas, que, según los grupos ambientalistas, quedarán atrapados en la pesca con palangre, un método industrial que involucra anzuelos cebados de líneas de 96.56 km o más de largo.

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump para permitir este y otros tipos de pesca comercial en parte del monumento cambió las regulaciones sin proporcionar un proceso para comentarios públicos y la creación de normas y despojó las protecciones centrales del monumento, argumentaron los grupos en una demanda.




El juez de distrito de Estados Unidos, Micah W. J. Smith, concedió una moción de los ambientalistas el viernes. El fallo significa que los barcos que pescan para la venta deberán cesar inmediatamente la pesca en aguas entre 93 km y 370 km alrededor del atolón Johnston, la isla Jarvis y la isla Wake, dijo Earthjustice, una organización de derecho ambiental que representa a los demandantes.

Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos que representan al gobierno no devolvieron de inmediato un mensaje de correo electrónico en busca de comentarios el sábado.

Donald Trump ha dicho que Estados Unidos debería ser “el líder mundial dominante en productos del mar”, y el mismo día de su orden ejecutiva de abril, emitió otra buscando impulsar la pesca comercial al revertir las regulaciones y abrir la cosecha en áreas previamente protegidas.

El presidente George W. Bush creó el monumento marino en 2009. Consiste en aproximadamente 1.3 millones de kilómetros cuadrados en el remoto Océano Pacífico central al suroeste de Hawái. El presidente Barack Obama lo amplió en 2014.

Poco después de la orden ejecutiva de Donald Trump, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas envió una carta a los titulares de permisos de pesca dándoles luz verde para pescar comercialmente dentro de los límites del monumento, dice la demanda de Earthjustice. La pesca se reanudó en cuestión de días, dijo el grupo.

Los abogados del gobierno dicen que la carta del servicio de pesquerías simplemente notificó a los pescadores comerciales de un cambio que ya había tenido lugar a través de la autoridad de Donald Trump para eliminar la prohibición de la pesca comercial en ciertas áreas.

Earthjustice impugnó esa carta, y al conceder la moción a su favor, el juez federal dictaminó que el gobierno había optado por no defender su carta sobre el fondo y perdió ese argumento. Smith también falló en contra de las otras defensas del gobierno, que los demandantes carecían de legitimación para impugnar la carta y que el tribunal carecía de jurisdicción sobre el asunto.

David Henkin, un abogado de Earthjustice, dijo que el fallo de Smith requiere que el gobierno pase por un proceso para determinar qué tipo de pesca, y bajo qué condiciones, puede ocurrir en aguas del monumento de una manera que no destruya el área.

Los miembros de la industria pesquera de palangre de Hawái dicen que han realizado numerosos ajustes y cambios en los equipos a lo largo de los años, como anzuelos circulares, para evitar eso.

La demanda dice que permitir la pesca comercial en la expansión del monumento también dañaría los “intereses culturales, espirituales, religiosos, de subsistencia, educativos, recreativos y estéticos” de un grupo de demandantes nativos hawaianos que están conectados genealógicamente con los pueblos indígenas del Pacífico.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
