Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
11 de agosto de 2025
89°lluvia ligera
DeportesFútbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

NFL recomienda medidas de seguridad reforzadas tras tiroteo en edificio de Nueva York

Sugieren evaluaciones de amenazas, presencia de oficiales armados y control de armas en las instalaciones

11 de agosto de 2025 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena tras tiroteo en 345 Park Ave, Nueva York. Investigación en curso. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La NFL está recomendando medidas de seguridad reforzadas en las instalaciones de los equipos y de la liga tras un tiroteo el mes pasado en una torre de oficinas de Manhattan por un pistolero que, según las autoridades, tenía como objetivo la sede de la liga.

RELACIONADAS

El memorando, que se envió a todos los equipos el viernes, esbozó tres cambios recomendados a los protocolos de seguridad. Serán revisados en una reunión especial de la liga el 26 de agosto.

‘En momentos como estos, recordamos que la seguridad no es una función de fondo. Es fundamental’, decía el memorando.

Un hombre armado con un rifle mató a cuatro personas en un edificio de oficinas de Nueva York, e hirió a una quinta persona antes de quitarse la vida.Entre las víctimas se encuentra Didarul Islam, de 36 años, un policía neoyorquino que estaba de descanso y que había servido como agente de policía en la ciudad de Nueva York durante 3 años y medio.La trágica escena aún permanecía acordonada en horas de la mañana del martes.
1 / 23 | Terror en Manhattan: imágenes del tiroteo que dejó a cuatro muertos en Nueva York. Un hombre armado con un rifle mató a cuatro personas en un edificio de oficinas de Nueva York, e hirió a una quinta persona antes de quitarse la vida. - TIMOTHY A. CLARY

Las medidas reforzadas recomendadas incluyen: evaluaciones de amenazas actualizadas en cada equipo e instalación de la liga para garantizar que los riesgos se identifiquen y mitiguen con precisión; presencia de oficiales armados en los equipos e instalaciones de la liga siempre que haya jugadores o miembros del personal presentes; detección de armas para cualquier persona que intente entrar en un equipo o instalación de la liga, incluyendo el uso de magnetómetros de paso y escáneres de rayos X para los bolsos, similar al proceso para obtener la entrada a los juegos.

‘El Comité reconoce que estos cambios afectarán a las operaciones del día a día y requerirán una inversión de tiempo, coordinación y recursos’, decía el memorando. ‘Sin embargo, no hay mayor prioridad que la seguridad de nuestros jugadores, entrenadores, personal y todos los que trabajan en nuestras instalaciones y sus alrededores’.

El oficial, Didarul Islam, de 36 años, trabajaba en un destacamento de seguridad corporativa en el rascacielos de Midtown que alberga las sedes de la NFL y Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo.Wesley LePatner, de 43 años, también fue asesinada a tiros. Era la jefa global de bienes raíces centrales plus de Blackstone y directora ejecutiva de Blackstone Real Estate Income Trust.Las autoridades aún están investigando lo que ocurrió.
1 / 28 | Tragedia en una tarde laboral: estas fueron las víctimas del tiroteo en Manhattan. El oficial, Didarul Islam, de 36 años, trabajaba en un destacamento de seguridad corporativa en el rascacielos de Midtown que alberga las sedes de la NFL y Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo. - Fotocaptura de X

Los investigadores creen que Shane Tamura, de 27 años y residente en Las Vegas, intentaba llegar a las oficinas de la NFL tras disparar a varias personas en el vestíbulo del edificio, y luego a otra en una oficina del piso 33 el 28 de julio, antes de suicidarse, según las autoridades.

La policía dijo que Tamura tenía un historial de enfermedad mental, y una nota divagante encontrada en su cuerpo sugirió que tenía una queja contra la NFL sobre una reclamación de que sufría de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa que sólo puede ser diagnosticada mediante el examen del cerebro después de que una persona muere.

Tamura jugó al fútbol americano en la escuela secundaria en California hace una década, pero nunca en la NFL.

Tags
Breaking NewsNueva YorkTiroteosNFL
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: