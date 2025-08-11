NFL recomienda medidas de seguridad reforzadas tras tiroteo en edificio de Nueva York

La NFL está recomendando medidas de seguridad reforzadas en las instalaciones de los equipos y de la liga tras un tiroteo el mes pasado en una torre de oficinas de Manhattan por un pistolero que, según las autoridades, tenía como objetivo la sede de la liga.

El memorando, que se envió a todos los equipos el viernes, esbozó tres cambios recomendados a los protocolos de seguridad. Serán revisados en una reunión especial de la liga el 26 de agosto.

‘En momentos como estos, recordamos que la seguridad no es una función de fondo. Es fundamental’, decía el memorando.

Terror en Manhattan: imágenes del tiroteo que dejó a cuatro muertos en Nueva York. Un hombre armado con un rifle mató a cuatro personas en un edificio de oficinas de Nueva York, e hirió a una quinta persona antes de quitarse la vida.

Las medidas reforzadas recomendadas incluyen: evaluaciones de amenazas actualizadas en cada equipo e instalación de la liga para garantizar que los riesgos se identifiquen y mitiguen con precisión; presencia de oficiales armados en los equipos e instalaciones de la liga siempre que haya jugadores o miembros del personal presentes; detección de armas para cualquier persona que intente entrar en un equipo o instalación de la liga, incluyendo el uso de magnetómetros de paso y escáneres de rayos X para los bolsos, similar al proceso para obtener la entrada a los juegos.

‘El Comité reconoce que estos cambios afectarán a las operaciones del día a día y requerirán una inversión de tiempo, coordinación y recursos’, decía el memorando. ‘Sin embargo, no hay mayor prioridad que la seguridad de nuestros jugadores, entrenadores, personal y todos los que trabajan en nuestras instalaciones y sus alrededores’.

Tragedia en una tarde laboral: estas fueron las víctimas del tiroteo en Manhattan. El oficial, Didarul Islam, de 36 años, trabajaba en un destacamento de seguridad corporativa en el rascacielos de Midtown que alberga las sedes de la NFL y Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo.

Los investigadores creen que Shane Tamura, de 27 años y residente en Las Vegas, intentaba llegar a las oficinas de la NFL tras disparar a varias personas en el vestíbulo del edificio, y luego a otra en una oficina del piso 33 el 28 de julio, antes de suicidarse, según las autoridades.

La policía dijo que Tamura tenía un historial de enfermedad mental, y una nota divagante encontrada en su cuerpo sugirió que tenía una queja contra la NFL sobre una reclamación de que sufría de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa que sólo puede ser diagnosticada mediante el examen del cerebro después de que una persona muere.