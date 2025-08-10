“Hizo el máximo sacrificio”: honran a guardia muerto en tiroteo en torre de oficinas de Nueva York

Nueva York — Cientos de personas se reunieron para honrar la vida de Aland Etienne, el guardia de seguridad que fue asesinado el mes pasado en una torre de oficinas de Manhattan por un pistolero que atacaba la sede de la National Football League.

Un inmigrante de Haití que llegó a Estados Unidos en 2017 con el sueño de una nueva vida, Etienne fue recordado como un padre y abuelo dedicado que trabajaba fielmente en su puesto de seguridad cuando el pistolero repentinamente abrió fuego el 28 de julio.

“Mi hermano será recordado como un héroe. Un héroe neoyorquino humilde, constante y amable”, dijo Smith Etienne, hermano de Aland, en un comunicado. “Aland hizo el máximo sacrificio, eligiendo la valentía y el desinterés por encima del miedo. En sus últimos momentos, actuó para proteger a otros”.

El servicio conmemorativo se llevó a cabo el sábado en Brooklyn para Etienne, de 46 años, la última de las cuatro víctimas del tiroteo en ser enterrada. Un oficial de policía de Nueva York, un ejecutivo de una firma de inversión y un trabajador de una firma de bienes raíces también fueron asesinados. El pistolero hirió a una quinta persona antes de quitarse la vida.

Al igual que Etienne, el oficial de policía de Nueva York asesinado Didarul Islam, que estaba trabajando en un destacamento de seguridad privada aprobado por el departamento ese día, era un inmigrante. Islam era bangladesí-estadounidense.

Manny Pastreich, presidente del sindicato de Etienne, 32BJ SEIU, dijo que Etienne representa no solo a los trabajadores esenciales que son la columna vertebral de Nueva York, sino también a los inmigrantes que vienen a Estados Unidos para construir una vida mejor y contribuir tanto en grande como en pequeño.

“Su legado servirá como un recordatorio de las contribuciones de los inmigrantes y los sacrificios que hacen todos los días”, dijo Pastreich en un comunicado.