10 de agosto de 2025
86°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Hizo el máximo sacrificio”: honran a guardia muerto en tiroteo en torre de oficinas de Nueva York

Aland Etienne, un inmigrante de Haití, fue recordado como un padre y abuelo dedicado que trabajaba fielmente

10 de agosto de 2025 - 5:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Homenaje a víctima de tiroteo en NY. Oficial custodia el lugar. (Ted Shaffrey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York — Cientos de personas se reunieron para honrar la vida de Aland Etienne, el guardia de seguridad que fue asesinado el mes pasado en una torre de oficinas de Manhattan por un pistolero que atacaba la sede de la National Football League.

RELACIONADAS

Un inmigrante de Haití que llegó a Estados Unidos en 2017 con el sueño de una nueva vida, Etienne fue recordado como un padre y abuelo dedicado que trabajaba fielmente en su puesto de seguridad cuando el pistolero repentinamente abrió fuego el 28 de julio.

“Mi hermano será recordado como un héroe. Un héroe neoyorquino humilde, constante y amable”, dijo Smith Etienne, hermano de Aland, en un comunicado. “Aland hizo el máximo sacrificio, eligiendo la valentía y el desinterés por encima del miedo. En sus últimos momentos, actuó para proteger a otros”.

El oficial, Didarul Islam, de 36 años, trabajaba en un destacamento de seguridad corporativa en el rascacielos de Midtown que alberga las sedes de la NFL y Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo.Wesley LePatner, de 43 años, también fue asesinada a tiros. Era la jefa global de bienes raíces centrales plus de Blackstone y directora ejecutiva de Blackstone Real Estate Income Trust.Las autoridades aún están investigando lo que ocurrió.
1 / 28 | Tragedia en una tarde laboral: estas fueron las víctimas del tiroteo en Manhattan. El oficial, Didarul Islam, de 36 años, trabajaba en un destacamento de seguridad corporativa en el rascacielos de Midtown que alberga las sedes de la NFL y Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo. - Fotocaptura de X

El servicio conmemorativo se llevó a cabo el sábado en Brooklyn para Etienne, de 46 años, la última de las cuatro víctimas del tiroteo en ser enterrada. Un oficial de policía de Nueva York, un ejecutivo de una firma de inversión y un trabajador de una firma de bienes raíces también fueron asesinados. El pistolero hirió a una quinta persona antes de quitarse la vida.

Al igual que Etienne, el oficial de policía de Nueva York asesinado Didarul Islam, que estaba trabajando en un destacamento de seguridad privada aprobado por el departamento ese día, era un inmigrante. Islam era bangladesí-estadounidense.

Manny Pastreich, presidente del sindicato de Etienne, 32BJ SEIU, dijo que Etienne representa no solo a los trabajadores esenciales que son la columna vertebral de Nueva York, sino también a los inmigrantes que vienen a Estados Unidos para construir una vida mejor y contribuir tanto en grande como en pequeño.

“Su legado servirá como un recordatorio de las contribuciones de los inmigrantes y los sacrificios que hacen todos los días”, dijo Pastreich en un comunicado.

Oficiales de seguridad de edificios de todo Nueva York celebraron una vigilia la semana pasada para honrar a Etienne.

Breaking NewsNueva YorkTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
