10 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conmoción en Bogotá: atropellan a 11 personas y dos niños quedan con muerte cerebral

El presunto responsable fue un conductor que se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes

10 de noviembre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El taxi realizó una maniobra imprudente y terminó arrollando a varias personas que cruzaban la calle. (El Tiempo / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un taxista que conducía bajo los efectos del alcohol atropelló a once personas en Bogotá, entre ellas cuatro menores de edad, dos de los cuales tienen muerte cerebral, informó este lunes el teniente coronel Jhon Silva, de la Policía de Tránsito de la ciudad.

RELACIONADAS

Las autoridades precisaron que el accidente, que conmocionó a Bogotá, ocurrió la noche del sábado en el barrio La Sierra y, según las investigaciones, el conductor “se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes”, por lo que “fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, detalló Silva.

Por su parte, la directora de la Policía de Tránsito de Colombia, general Susana Blanco, aseguró que el conductor del taxi tenía más de 10 multas por infracciones de tránsito que había cometido en los últimos años.

Las sanciones a las que podría enfrentarse por este atropellamiento, explicó Blanco, van desde “la suspensión de la licencia de conducción por cinco años” hasta una multa que puede superar los 15 millones de pesos (unos 3,988 dólares).

Según Noticias Caracol, de entre los cuatro menores afectados, dos sufrieron traumas craneocefálicos graves, mientras que los otros dos, de cuatro meses y 12 años, presentan “múltiples politraumatismos” y “contusiones en la cabeza, cuello, zona lumbar y abdomen”, respectivamente.

Un familiar de los dos niños que permanecen con diagnóstico de muerte cerebral aseguró este lunes a Noticias Caracol que la familia se encuentra a la espera de que presenten indicios de actividad neurológica.

“Tenemos 72 horas para que ellos puedan mostrar mejoría. Si no, pueden llegar a desconectarlos”, añadió.

Las otras siete víctimas, adultos de entre 22 y 40 años, también sufrieron traumatismos y lesiones en varias partes del cuerpo como la cadera, el rostro o la cabeza.

Todas ellas fueron trasladadas a las clínicas Santa Juliana y La Victoria, donde permanecen bajo atención médica, sin que haya más detalles sobre su estado de salud.

Breaking NewsBogotáColombia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
