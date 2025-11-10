Canadá pierde el estatus de eliminación del sarampión tras continuos brotes

Canadá ya no está libre de sarampión debido a los continuos brotes, según afirmaron el lunes expertos sanitarios internacionales, a medida que descienden las tasas de vacunación infantil y el virus, altamente contagioso, se extiende por Norteamérica y Sudamérica.

La pérdida del estatus de eliminación del sarampión en el país se produce más de un año después de que el virus, altamente contagioso, empezara a propagarse.

Canadá ha registrado 5,138 casos de sarampión este año y dos muertes. Ambos eran bebés que estuvieron expuestos al virus del sarampión en el útero y nacieron prematuramente.

La eliminación del sarampión es una designación simbólica, pero representa una batalla duramente ganada contra la enfermedad infecciosa. Se obtiene cuando un país demuestra que ha detenido la propagación continua del virus en las comunidades locales, aunque pueden seguir apareciendo casos ocasionales en los viajes.

El sarampión suele comenzar con fiebre alta y también provoca una erupción en la cara y el cuello. Aunque la mayoría de las personas que contraen el sarampión se recuperan, es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños, según la OMS.

Las complicaciones graves, como la ceguera y la inflamación del cerebro, son más frecuentes en niños pequeños y adultos mayores de 30 años.

Canadá eliminó el sarampión en 1998, seguido de Estados Unidos dos años más tarde. Tras las exitosas campañas de vacunación, las Américas se convirtieron en la primera región del mundo libre de sarampión en 2016. Las autoridades sanitarias estiman que la vacuna contra el sarampión evitó 6.2 millones de muertes en las Américas entre 2000 y 2023.

Pero desde entonces las tasas de vacunación han disminuido en toda América, cayendo por debajo de la tasa de cobertura del 95% necesaria para detener los brotes. Grandes brotes en Venezuela y Brasil en 2018 y 2019 costaron a la región su estatus de eliminación. Se recuperó en 2024, pero termina de nuevo con la pérdida de Canadá.

Los expertos de la Organización Panamericana de la Salud, un organismo sanitario independiente, tomaron la determinación tras analizar los datos sobre los brotes de Canadá, que mostraban que el virus se había propagado de forma continuada durante un año.

Estados Unidos podría ser el próximo.

Su estatus de eliminación, conseguido en 2000, está en peligro a pesar de que el gran brote que mató a tres personas y enfermó a casi 900 en Texas, Nuevo México y Oklahoma ha terminado.

Los brotes actuales en EE.UU. incluyen 34 casos en Carolina del Sur y uno que afecta a pueblos de la frontera entre Arizona y Utah y que ha enfermado a más de 150 personas desde mediados de agosto.

Ha sido el peor año de sarampión en EE.UU. en más de tres décadas. Sólo nueve estados no han confirmado casos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los CDC han confirmado 1,681 casos este año y 44 brotes.

Un gran brote también continúa en Chihuahua, México, donde las autoridades sanitarias han confirmado 4,430 casos hasta la semana pasada y 21 muertes, según los datos de salud del estado.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses han declarado que las cepas genéticas de sarampión que se propagan en Canadá coinciden con las de los brotes de Texas y Chihuahua. Todos esos brotes afectaron a ciertas comunidades cristianas menonitas que remontan su migración durante generaciones desde Canadá a México hasta Seminole, Texas.

En agosto, las autoridades informaron de que comunidades menonitas de Belice, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay habían sufrido brotes del mismo tipo de virus del sarampión.

Las iglesias menonitas no desaconsejan formalmente la vacunación, aunque las comunidades menonitas más conservadoras tienen históricamente bajas tasas de vacunación y desconfían del gobierno.

El mes pasado, la Organización Panamericana de la Salud confirmó más de 12,000 casos este año en al menos 10 países. La mayoría están en Canadá, EE.UU. y México. Bolivia registró casi 400 casos de sarampión, según el informe del grupo.

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es la única responsable de todo el contenido.

