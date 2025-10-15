Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Brote de sarampión en Carolina del Sur deja en cuarentena a 139 estudiantes no vacunados

Las autoridades confirmaron que se han reportado 16 casos desde julio

15 de octubre de 2025 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sarampión se propaga cuando una persona infectada con el virus del sarampión respira, tose o estornuda. (Shutterstock)
El sarampión se propaga cuando una persona infectada con el virus del sarampión respira, tose o estornuda. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Las autoridades sanitarias de Carolina del Sur informaron este miércoles que 139 estudiantes de varias escuelas permanecen en cuarentena tras haber estado expuestos a un brote de sarampión en la región, en medio de un aumento de casos de la enfermedad en todo Estados Unidos.

RELACIONADAS

En el país se han registrado 44 focos y 1,596 casos confirmados en lo que va del año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

“El número de estudiantes en cuarentena en casa en esas escuelas se ha reducido a 139 después de más investigaciones sobre posibles exposiciones”, informó la epidemióloga estatal de Carolina del Sur, Linda Bell, en una rueda de prensa virtual.

Este estado ubicado en el este de Estados Unidos registra 16 casos de sarampión desde el pasado julio, 12 de ellos vinculados con un brote reciente en el condado de Spartanburg que ha obligado a recluir a los jóvenes estudiantes. Además, identificó un gimnasio que estaría detrás del contagio de uno de los niños afectados, por lo que llamó a todas las personas que estuvieron en sus instalaciones el pasado 30 de septiembre a que se pusieran en contacto con las autoridades sanitarias.

Bell señaló que todos los casos reportados hasta la fecha corresponden a pacientes que no fueron inmunizados contra la enfermedad.

Las tasas de vacunación contra el sarampión han disminuido notablemente en los últimos años, especialmente desde la pandemia de la covid 19, según la doctora.

Datos del Departamento de Salud estatal revelan que la inmunización no alcanza el 95% requerido en ninguno de los condados que componen Carolina Del Sur. Esta cifra es necesaria para alcanzar la inmunización de rebaño.

El aumento de los casos coincide con el escepticismo de parte de varios miembros del gobierno de Estados Unidos hacia las vacunas, entre ellos el responsable del Departamento de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un conocido antivacunas.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha realizado en los últimos meses cambios importantes en lo CDC, reemplazando a su directora y despidiendo a miles de empleados, quienes denunciaron que estas medidas responden a su oposición a la narrativa del Gobierno.

Tags
Breaking NewsSarampiónCarolina del SurEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: