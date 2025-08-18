Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
18 de agosto de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Texas declara el fin del brote de sarampión

Funcionarios de salud estatales informaron que no se ha confirmado un nuevo caso en los condados donde se propagaba el brote en más de 42 días

18 de agosto de 2025 - 12:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vacuna MMR: sarampión, paperas y rubéola. ¡Protege tu salud! (Julio Cortez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — El brote de sarampión en Texas que enfermó a 762 personas desde finales de enero ha terminado, dijeron el lunes funcionarios de salud estatales.

RELACIONADAS

Los funcionarios de salud no han confirmado un nuevo caso en los condados donde el brote se estaba propagando en más de 42 días, superando el umbral que los funcionarios de salud pública utilizan para declarar el fin de los brotes de sarampión. El último caso relacionado con el brote en Texas fue el 1 de julio, según datos estatales.

Dos niños pequeños de Texas murieron a causa del virus a principios de este año y 100 personas fueron hospitalizadas durante todo el brote. Los casos se vincularon a brotes en Canadá y México y saltaron a otros estados en Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. The Associated Press es el único responsable de todo el contenido.

Tags
Breaking NewsTexasSarampión
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: