Texas declara el fin del brote de sarampión

Washington — El brote de sarampión en Texas que enfermó a 762 personas desde finales de enero ha terminado, dijeron el lunes funcionarios de salud estatales.

Los funcionarios de salud no han confirmado un nuevo caso en los condados donde el brote se estaba propagando en más de 42 días, superando el umbral que los funcionarios de salud pública utilizan para declarar el fin de los brotes de sarampión. El último caso relacionado con el brote en Texas fue el 1 de julio, según datos estatales.

Dos niños pequeños de Texas murieron a causa del virus a principios de este año y 100 personas fueron hospitalizadas durante todo el brote. Los casos se vincularon a brotes en Canadá y México y saltaron a otros estados en Estados Unidos.