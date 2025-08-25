Opinión
25 de agosto de 2025
86°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Indonesia lanza una campaña de vacunación contra el sarampión tras 17 muertes en un brote

Más de 2,000 niños se infectaron en la provincia de Java Oriental en los últimos ocho meses

25 de agosto de 2025 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Solo el 72% de los 22 millones de niños menores de 5 años en Indonesia recibieron la vacuna contra el sarampión el año pasado. (Trisnadi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Sumenep - Cientos de niños en Indonesia hicieron fila el lunes para recibir vacunas gratuitas contra el sarampión, mientras las autoridades lanzaban una campaña de vacunación en respuesta a un brote que ha causado 17 muertes.

Más de 2,000 niños se infectaron en la provincia de Java Oriental en los últimos ocho meses, según funcionarios que dijeron que 16 de las 17 muertes ocurrieron en el distrito de Sumenep. Dieciséis pacientes no estaban inmunizados y uno no completó las vacunas, según datos de la Agencia de Salud del Distrito de Sumenep.

Indonesia ha reportado brotes previos de esta enfermedad altamente infecciosa, impulsados principalmente por brechas en la cobertura de vacunación en la nación con mayor población musulmana del mundo.

Un brote importante en la provincia más oriental de Papúa causó decenas de muertes en 2018. Ese año, el Consejo de Ulemas de Indonesia informó que la vacuna contra el sarampión y la rubéola utilizada para los programas de inmunización masiva contenía cerdo. Se permitió el uso de la vacuna producida por el Instituto Serum de India hasta que se pudiera encontrar una vacuna halal sin cerdo.

Solo el 72% de los 22 millones de niños menores de cinco años en Indonesia recibieron la vacuna contra el sarampión el año pasado, y en algunas provincias, las tasas de vacunación fueron inferiores al 50%, según datos de Estadísticas de Indonesia.

Las autoridades indonesias han instado a los residentes y a los líderes comunitarios y religiosos a apoyar los esfuerzos de inmunización. La vacunación masiva en Sumenep tiene como objetivo a 78,000 niños de nueve meses a seis años de edad.

“De lo contrario, esta enfermedad, el sarampión, se propagará aún más entre nuestros niños. Será aún más fatal en el futuro”, dijo Imam Hasyim, subjefe del distrito de Sumenep.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que el 84% de los niños recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión el año pasado, y el 76% había recibido dos dosis. Pero los expertos dicen que las tasas de vacunación contra el sarampión deben alcanzar el 95% para prevenir brotes.

La OMS señaló que 60 países reportaron grandes brotes de sarampión el año pasado.

Sarampión Indonesia Vacunación Vacunas Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
