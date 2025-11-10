Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos 8 muertos y 15 heridos en una explosión en el centro de Nueva Delhi

El incidente ocurrió frente al Fuerte Rojo, una de las zonas turísticas de la capital de India

10 de noviembre de 2025 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital. (RAJAT GUPTA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos ocho personas murieron y quince resultaron heridas en una explosión que tuvo lugar esta tarde en el centro de Nueva Delhi, cerca del Fuerte Rojo de la capital india, y que está siendo investigada.

RELACIONADAS

“Quince personas fueron llevadas al Hospital Lok Nayak. Ocho de ellas murieron antes de llegar al hospital. Tres están gravemente heridas”, dijo a la agencia de noticias ANI el superintendente médico del centro hospitalario.

Por el momento se desconoce el motivo de la explosión, aunque el subdirector general de Orden Público del estado vecino de Uttar Pradesh dijo a ANI que se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región.

Por el momento, ningún miembro del Gobierno de la India se ha pronunciado sobre la explosión, aunque los medios locales reportan que el ministro del Interior, Amit Shah, está monitorizando la situación.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 7:00 p.m. frente al Fuerte Rojo, en una de las zonas más turísticas del centro de la capital de la India.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona.

Tags
Breaking News IndiaNueva Delhi
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 10 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: