Colombia: conductor arrolla a 11 peatones en Bogotá

Un grave accidente se registró en la noche del sábado en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, cuando un conductor de taxi arrolló a un grupo de peatones en el barrio La Sierra.

Según el reporte de las autoridades, el vehículo embistió a 11 personas —entre ellas cuatro menores de edad— alrededor de la 1:00 a.m. del domingo. Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros médicos, donde permanecen bajo observación.

El conductor estaría bajo los efectos del alcohol

El conductor, un hombre de 56 años que resultó ileso, fue capturado en flagrancia. De acuerdo con información preliminar, el sujeto estaría bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, según las pruebas realizadas por las autoridades.

El taxi terminó chocando contra varias motocicletas estacionadas.