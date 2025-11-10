Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de noviembre de 2025
78°despejado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Colombia: conductor arrolla a 11 peatones en Bogotá

Entre las víctimas se encuentran cuatro menores

10 de noviembre de 2025 - 9:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El taxi realizó una maniobra imprudente y terminó arrollando a varias personas que cruzaban la calle. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un grave accidente se registró en la noche del sábado en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, cuando un conductor de taxi arrolló a un grupo de peatones en el barrio La Sierra.

RELACIONADAS

Según el reporte de las autoridades, el vehículo embistió a 11 personas —entre ellas cuatro menores de edad— alrededor de la 1:00 a.m. del domingo. Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros médicos, donde permanecen bajo observación.

El conductor estaría bajo los efectos del alcohol

El conductor, un hombre de 56 años que resultó ileso, fue capturado en flagrancia. De acuerdo con información preliminar, el sujeto estaría bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, según las pruebas realizadas por las autoridades.

El taxi terminó chocando contra varias motocicletas estacionadas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación para determinar las responsabilidades penales del conductor.

Tags
Breaking NewsBogotáColombiaAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 9 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: