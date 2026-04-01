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Juez federal desestima demanda del Departamento de Justicia contra las leyes santuario en Denver

La sentencia confirma la autoridad de los estados para limitar la aplicación de las leyes federales de inmigración

1 de abril de 2026 - 8:52 PM

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La demanda alegaba que el estado y su ciudad más poblada habían aprobado “leyes santuario” que violaban la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. (Tom Brenner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Denver- Un juez federal desestimó el martes una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) que acusaba a la capital de Colorado, Denver, de interferir en la aplicación de las leyes de inmigración.

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La demanda alegaba que el estado y su ciudad más poblada habían aprobado “leyes santuario” que violaban la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Se trataba de cuatro leyes estatales y dos leyes de Denver que limitan el uso de recursos para la aplicación de la ley de inmigración y protegen los derechos y la información personal de los inmigrantes.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

El juez de distrito Gordon P. Gallagher declaró que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en un caso de 1997 que el gobierno federal no puede “obligar” a los funcionarios estatales a aplicar la legislación federal. Accedió a las peticiones de los funcionarios de Colorado y Denver de desestimar la demanda, concluyendo que “Colorado y Denver tienen derecho a negarse a gastar sus recursos para aplicar un programa regulador federal.”

El DOJ no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios realizada fuera de horario.

El alcalde de Denver, Mike Johnston, acogió con satisfacción la sentencia.

“La sentencia de hoy deja claro que no se nos puede exigir que utilicemos recursos locales para hacer cumplir las políticas federales”, afirmó en un comunicado.

El DOJ presentó demandas similares contra políticas estatales o municipales que se consideraba que interferían en la aplicación de las leyes de inmigración, entre ellas las de Los Ángeles, Nueva York y Minnesota y ciudades de esos estados. El año pasado, un juez federal desestimó una demanda contra las leyes de Chicago.

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