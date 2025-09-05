Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno federal demanda a Boston por su estatus de ciudad santuario

Donald Trump ha presentado demandas similares contra otras ciudades, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Denver y Rochester, Nueva York

5 de septiembre de 2025 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobierno de Donald Trump demandó el jueves a la ciudad de Boston y a sus dirigentes en un nuevo intento por invalidar políticas que se consideran como una interferencia con la aplicación de las leyes de inmigración.

RELACIONADAS

La demanda alega que las políticas de ciudad santuario de Boston son ilegales bajo la ley federal, y que la negativa de la ciudad a cooperar con las autoridades de inmigración ha resultado en la liberación de criminales peligrosos que deberían ser deportados.

“La ciudad de Boston y su alcaldesa han sido algunos de los peores infractores en Estados Unidos en relación con las políticas santuario; aplican explícitamente políticas diseñadas para socavar la aplicación de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia”, afirmó la secretaria de Justicia federal Pam Bondi. “Si Boston no protege a sus ciudadanos del crimen cometido por extranjeros ilegales, este Departamento de Justicia lo hará”.

El gobierno federal ha presentado demandas similares contra otras ciudades, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Denver y Rochester, Nueva York. Demandó a cuatro ciudades de Nueva Jersey en mayo.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, quien fue nombrada parte acusadora en la más reciente demanda, señaló el jueves en un comunicado que Boston “defenderá vigorosamente nuestras leyes y los derechos constitucionales de las ciudades”.

En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).Miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al extraordinario despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento.Gran parte del grupo luego se movilizó para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California se retiraron del lugar a última hora de la tarde.
1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer

“No sorprende este ataque inconstitucional contra nuestra ciudad”, dijo Wu. “Boston es una comunidad próspera, el centro económico y cultural de Nueva Inglaterra, y la ciudad más segura del país —pero este gobierno está decidido a atacar a nuestra comunidad para promover su propia agenda autoritaria”.

No existe una definición estricta de ciudad santuario, pero el término generalmente describe lugares que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (o ICE, por sus siglas en inglés). El ICE aplica las leyes de inmigración a nivel nacional, pero solicita ayuda a autoridades estatales y locales para identificar a inmigrantes buscados para deportación y detenerlos hasta que son recogidos por agentes federales.

Tags
Breaking NewsBostonDonald TrumpGobierno federalDemandasInmigrantesDeportaciones de indocumentadosICE-HSI
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: