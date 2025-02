Argumentan que el principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento está “consagrado en la Constitución ” y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden, la cual calificaron como un “intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía basado en su ascendencia ”.

En el corazón de las demandas está la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

La administración Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.