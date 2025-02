Seattle - Un juez federal que ya cuestionó la constitucionalidad de la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento del presidente Donald Trump escuchará argumentos el jueves sobre una suspensión más prolongada de la orden, que busca impedir que los niños nacidos de padres que no están legalmente en el país obtengan de forma automática la ciudadanía estadounidense.

¿En qué situación se encuentra la ciudadanía por derecho de nacimiento?

Cuando Boardman preguntó si el gobierno apelaría, un abogado del gobierno dijo que no tenía la autoridad para tomar esa decisión de inmediato.

¿Qué está pasando en el caso más reciente?

¿Qué pasa con los otros casos que desafían la orden del presidente?

¿Cuál es el problema aquí?

Las demandas giran en torno a la 14ta Enmienda a la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la infame decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.