Otro juez federal detiene orden ejecutiva que elimina ciudadanía por nacimiento

“Este tribunal no será el primero” , dijo.

Tras leer su fallo desde el banquillo, la juez preguntó a un abogado del gobierno si recurrirían su decisión. El abogado dijo que no tenía autoridad para pronunciarse inmediatamente sobre esa cuestión.

En el centro de las demandas está la decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil y la sentencia Dred Scott del Tribunal Supremo, que determinó que Scott, un esclavo, no era ciudadano.

La administración Trump asegura que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.