“Las acciones no tributan y, entonces, tienen un doble beneficio que no era el propósito original de la ley” , expuso, al agregar que también requerirá por parte del futuro beneficiario inversión en la banca local.

“Vamos a mirar todos los proyectos con el mayor sentido de responsabilidad, y nosotros no legislamos privilegios aquí para nadie . Lo hemos demostrado, más que con palabras, con hechos. Cuando el proyecto llegue, lo vamos a evaluar, y lo que no nos guste lo vamos a rechazar”, dijo Rivera Schatz sobre el PC 269.

“Estamos proponiendo que funcione porque no funciona. La mayoría de los edificios que le toca proteger están destruidos, la mayoría de los museos cerrados, no hay talleres, no hay certámenes, no hay nada que promueva la cultura”, puntualizó Rivera Schatz.