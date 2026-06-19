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Alto el fuego entre Israel y Hezbollah desde esta tarde: claves e implicaciones del acuerdo

La tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo

19 de junio de 2026 - 10:46 AM

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Centenares de vehículos colapsan este viernes la carretera que une la ciudad meridional de Sidón con Beirut. (EDGAR GUTIERREZ)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén - Israel y la milicia chií Hezbollah acordaron un alto el fuego que entrará en vigor este mismo viernes por la tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel citando a “un alto funcionario israelí”.

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Dicha fuente expresa que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: “Si Hezbollah ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel”, detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

No obstante, sobre el terreno, a las 17:10 hora local, la realidad es completamente diferente: Israel ha atacado la localidad de Nabatieh (sur de Líbano) en los últimos minutos y las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hezbollah acaban de activarse en la comunidad fronteriza israelí de Zarit.

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