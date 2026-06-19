Alto el fuego entre Israel y Hezbollah desde esta tarde: claves e implicaciones del acuerdo
La tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo
19 de junio de 2026 - 10:46 AM
19 de junio de 2026 - 10:46 AM
Jerusalén - Israel y la milicia chií Hezbollah acordaron un alto el fuego que entrará en vigor este mismo viernes por la tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel citando a “un alto funcionario israelí”.
Dicha fuente expresa que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: “Si Hezbollah ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel”, detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.
No obstante, sobre el terreno, a las 17:10 hora local, la realidad es completamente diferente: Israel ha atacado la localidad de Nabatieh (sur de Líbano) en los últimos minutos y las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hezbollah acaban de activarse en la comunidad fronteriza israelí de Zarit.
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