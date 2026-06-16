Irán exige la salida de Israel del Líbano para concretar acuerdo de fin a la guerra con Estados Unidos

El principal diplomático de Irán afirmó el martes que el acuerdo que pone fin a la guerra con Estados Unidos también exigiría que Israel se retirara del Líbano. Pero Israel insiste en que mantendrá fuerzas en el Líbano, y crecen las dudas sobre el acuerdo, aún sin publicar, y sobre si la discrepancia en torno a sus términos podría prolongar el conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que la ocupación israelí continuada del sur del Líbano constituiría una violación del memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán.

“El fin de la guerra en el Líbano es una parte inseparable del fin definitivo de la guerra”, afirmó Araghchi en unas declaraciones dirigidas a diplomáticos extranjeros en Teherán, que fueron retransmitidas por la televisión estatal iraní. “Sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon durante esta guerra, la guerra no ha llegado plenamente a su fin”.

Araghchi añadió además que nuevos ataques israelíes contra el Líbano “serán considerados por nosotros una violación del memorándum de entendimiento”.

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Estados Unidos no ha aclarado si el Líbano formaba parte del acuerdo final. Sin embargo, la descripción de Araghchi contrasta con las declaraciones realizadas por funcionarios israelíes sobre el acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó con los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Israel no forma parte del acuerdo

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, calificó el lunes esta decisión del presidente Donald Trump, señalando que Israel tenía sus propias prioridades y que permanecería en una zona de amortiguación en el Líbano “el tiempo que sea necesario”.

La ambigüedad recordó lo ocurrido en negociaciones anteriores, incluido el alto el fuego temporal negociado en abril. Ese acuerdo no allanó el camino hacia una paz más amplia ni hacia la reapertura del estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran planteamientos diferentes.

Las cuestiones sin resolver plantean dudas sobre el futuro del acuerdo

La discrepancia puso de manifiesto que aún quedan muchos aspectos del acuerdo por resolver antes de la firma oficial prevista para el viernes en Ginebra.

El acuerdo pretende ofrecer una tregua significativa en una guerra que ya dura meses y que ha causado la muerte de miles de personas en todo Oriente Medio, incluidos los principales líderes de la teocracia iraní, y ha disparado los precios del combustible, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de la región.

El acuerdo, que aún no se ha hecho público, prevé la apertura “inmediata” del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo, según un alto funcionario estadounidense que habló con los periodistas bajo condición de anonimato para comentar los puntos principales del acuerdo el lunes.

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Según funcionarios pakistaníes, el plan —negociado principalmente por Pakistán— comienza con el levantamiento simultáneo, por parte de Irán, del bloqueo del estrecho y del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. A continuación, Estados Unidos e Irán iniciarán 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y el posible levantamiento de las sanciones, según afirmaron funcionarios paquistaníes que ayudaron a negociar el acuerdo provisional, hablando bajo condición de anonimato sobre el texto aún no publicado.

También incluye la posibilidad de desbloquear los fondos congelados de Irán, el alivio de las sanciones y un fondo de 300 000 millones de dólares para ayudar a reconstruir Irán si Teherán cumple ciertos requisitos, según informaron el lunes a los periodistas altos funcionarios estadounidenses.

Las declaraciones de Araghchi del martes parecen coincidir con la interpretación de dos funcionarios regionales con conocimiento directo del acuerdo provisional. Los funcionarios, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para comentar las negociaciones a puerta cerrada, dijeron que el acuerdo exigiría que Israel abandonara casi todo el territorio que ocupa en el Líbano, salvo unos pocos puntos en las cimas de las colinas a lo largo de la frontera que había tomado anteriormente.

Los funcionarios afirman que Irán insistió en que el acuerdo incluyera al Líbano en los últimos días de las negociaciones. En cuanto al calendario, los funcionarios señalaron que la liberación de los activos iraníes congelados está supeditada a que Teherán aplique el acuerdo. Los Estados árabes del Golfo también se han comprometido a inyectar miles de millones de dólares en la economía de Irán, añadieron.

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Más allá del Líbano, existe otro posible punto de fricción en relación con el programa nuclear de Irán. El acuerdo provisional marca el inicio de un plazo de 60 días para las conversaciones sobre las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán.

Irán ha aceptado debatir formas de «reducir o eliminar» sus reservas, según afirmaron los funcionarios. Sin embargo, sigue sin estar claro si Teherán aceptaría ello, sobre todo porque sus dirigentes de línea dura se oponen a entregarlas.

Los funcionarios estadounidenses aún no han explicado cómo prevén que el acuerdo aborde el programa nuclear de Irán, incluyendo quién se encargará de verificar que Irán cumpla con sus obligaciones y quién destruirá o retirará el uranio altamente enriquecido que se cree que está enterrado bajo instalaciones nucleares que sufrieron daños importantes en los ataques estadounidenses del verano pasado.

A pesar del descontento, los aliados de EE. UU. presionan para que el acuerdo funcione en la cumbre del G7

Mientras tanto, los líderes mundiales se reunieron en Francia para la primera jornada completa de la cumbre del Grupo de los Siete, que agrupa a las principales naciones industrializadas, donde Irán ocupó un lugar destacado en la agenda. Entre los debates programados figura una sesión de trabajo centrada en “poner fin a las crisis y garantizar la estabilidad en Oriente Medio”. Los líderes de Egipto, Catar y los Emiratos Árabes Unidos se unirán a las conversaciones.

Trump se ha enfrentado a los líderes europeos por no consultarles antes de entrar en guerra con Irán. Aun así, se espera que los líderes adopten un tono moderado mientras buscan formas de mitigar las repercusiones económicas del aumento de los precios del petróleo provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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Antes de su reunión, los líderes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta en la que felicitaban a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a los mediadores por lo que calificaron de “avance diplomático”. Canadá también firmó la declaración. Los líderes afirmaron que era fundamental que se llevaran a cabo negociaciones detalladas y que el acuerdo se aplicara rápidamente para que el estrecho de Ormuz pudiera reabrirse al tráfico de petroleros.

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