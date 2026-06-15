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4 puntos clave sobre el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra con Irán

Estados Unidos e Irán están a punto de alcanzar un acuerdo provisional, pero los detalles siguen siendo objeto de debate

15 de junio de 2026 - 7:18 AM

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La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha sacudido la región y ha paralizado prácticamente los envíos de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico. (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
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Islamabad - Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo provisional destinado a poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

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Está previsto que el acuerdo se firme el viernes en Suiza. Sin embargo, los anuncios anteriores no llegaron a buen puerto, y el lunes aún no estaba claro cuál era el contenido del acuerdo.

Irán se enfrentó a tiros con Estados Unidos e Israel la semana pasada, lo que amenazó con sumir de nuevo a la región en una guerra a gran escala. La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha sacudido la región y ha paralizado prácticamente los envíos de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico. Desde el 7 de abril rige un frágil alto el fuego.

Esto es lo que hay que saber:

Un plazo de 60 días permitiría abordar el programa nuclear de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el viernes que los términos del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán se concretarían en los 60 días siguientes a la firma del acuerdo inicial y que las partes podrían decidir ampliar ese plazo.

Estados Unidos e Israel temen que el programa nuclear de Irán pueda conducir a la fabricación de un arma atómica, una de las principales razones que esgrimieron sus líderes para entrar en guerra. Teherán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, aunque dispone de suficiente uranio altamente enriquecido como para fabricar varias bombas atómicas, si así lo decidiera.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

Un alto funcionario del gobierno estadounidense, que habló con los periodistas bajo condición de anonimato según las normas establecidas por la Casa Blanca, afirmó el viernes que el acuerdo que se está negociando daría inicio al proceso de destrucción o retirada del uranio altamente enriquecido de Teherán. Esto es algo que Irán niega, ya que ha insistido en que conservará sus reservas.

El funcionario indicó que el plazo de 60 días tras la firma del acuerdo por ambas partes se dedicaría a ultimar los detalles técnicos para la retirada del uranio. El funcionario no precisó quién, según prevé Estados Unidos, se encargaría de retirar el uranio, que se cree que se encuentra enterrado bajo tres instalaciones nucleares que fueron objeto de ataques estadounidenses el año pasado.

El acuerdo podría incluir la reapertura del estrecho de Ormuz

El funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo, que se encuentra en fase de negociación, incluye disposiciones para la reapertura del estrecho.

Araghchi afirmó que Irán desea un acuerdo que permita a Teherán cobrar a los buques “por los servicios prestados” cuando transitan por el estrecho. Irán cobró a los buques por el paso durante la guerra, lo que, según Estados Unidos y otros países, viola el derecho internacional. El estrecho se ha considerado durante mucho tiempo aguas internacionales, aunque se encuentra en las aguas territoriales de Irán y Omán.

El tránsito por el estrecho, una ruta marítima fundamental para el transporte de petróleo y gas natural, ha alterado el suministro energético mundial, ha provocado un aumento de los precios del combustible y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos, como los fertilizantes, mucho más allá de la región.

El acuerdo incluiría el levantamiento de las sanciones a Irán

Tres funcionarios regionales afirmaron que se esperaba que el acuerdo, que se encuentra en fase de negociación, incluyera el levantamiento gradual de las sanciones contra Irán y la liberación de los activos iraníes congelados. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter delicado de las negociaciones.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

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Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Aún no está claro qué va a pasar con el Líbano

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, declaró tras el anuncio del acuerdo que “ambas partes han anunciado el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”. Aún no está claro si Israel, que depende de Estados Unidos pero ha lanzado guerras contra sus enemigos desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, aceptó esa condición.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir un alto el fuego en el Líbano, donde Israel ha estado combatiendo al grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el viernes de que Israel aún podría actuar de forma independiente frente a Irán y que el país no se retiraría de las zonas que ocupa en el Líbano, Siria y Gaza, ni tampoco de los campos de refugiados del norte de Cisjordania, ocupada por Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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