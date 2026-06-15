Acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán impulsa los mercados de valores, mientras baja el precio del petróleo

Bangkok - Las cotizaciones bursátiles se dispararon el lunes tras el anuncio de un acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, mientras que los precios del petróleo cayeron más de 4 dólares por barril.

Los futuros del S&P 500 subieron un 1.2% y los del Dow Jones de Industriales ganaron un 0.9%, lo que apunta a ganancias tempranas en Wall Street.

En las primeras operaciones en los mercados europeos, el DAX alemán subió un 1.3% hasta los 24,942.12 puntos, mientras que el CAC 40 de París también ganó un 1.1% hasta los 8,444.00 puntos.

El FTSE 100 británico subió un 0.2% hasta situarse en 10,496.56 puntos.

Tras repetidos intentos fallidos, los inversores confiaban en que esta vez la guerra pudiera llegar a su fin. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el acuerdo inicial y autorizó el fin del bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes.

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Irán confirmó el acuerdo, pero señaló que su aplicación no comenzará hasta que se firme el acuerdo, lo que, según Pakistán, tendrá lugar el viernes en Suiza. Se espera que durante los próximos 60 días continúen las negociaciones más amplias sobre temas como el programa nuclear de Irán.

En las primeras operaciones del lunes, el precio del crudo Brent, la referencia internacional, cayó 4.37 dólares hasta situarse en 82.96 dólares por barril. El crudo de referencia estadounidense perdió 4.53 dólares hasta situarse en 80.35 dólares por barril.

Pero podrían pasar meses hasta que los precios del petróleo se estabilicen, después de que las interrupciones provocadas por la guerra los hicieran dispararse, elevando los precios de la gasolina y de muchos otros productos. Los expertos en energía señalaron que las compañías navieras y de seguros querrán tener la seguridad de que el acuerdo se mantendrá, garantizando que los suministros de petróleo y gas fluyan con suficiente libertad para satisfacer las necesidades del mundo.

“La reapertura del estrecho de Ormuz supone un respiro, pero no un dividendo completo de paz. El mercado puede disipar parte del pánico en torno al petróleo, pero aún tiene que valorar la diferencia entre un titular, un acuerdo y un régimen que realmente cumpla”, afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un informe.

Aun así, la noticia supuso un gran alivio para los mercados, que se han visto sacudidos desde que el conflicto comenzó a finales de febrero.

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Las acciones se dispararon en Asia, donde el Nikkei 225 de Tokio subió un 5% hasta situarse en 69,317.50 puntos, y el índice de referencia alcanzó un nuevo máximo histórico.

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Las compras se centraron sobre todo en las acciones tecnológicas, especialmente en las relacionadas con la inteligencia artificial. El auge de la IA ha impulsado las ganancias en Japón, donde el índice de referencia ha subido más del 80% en el último año.

“Esta es una gran noticia”, afirmó Takashi Hiroki, estratega jefe de Monex. “Las compras de los inversores extranjeros están impulsando el mercado ante las expectativas de que se reduzcan las tensiones en torno a la situación en Oriente Medio. Además, la caída de los futuros del crudo en Nueva York está respaldando este mercado alcista”.

El Kospi de Seúl se disparó un 5.2 % hasta situarse en 8,545.98 puntos.

En Hong Kong, el Hang Seng subió un 0.5 % hasta situarse en 24,842.67, mientras que el índice compuesto de Shanghái subió un 1.6 % hasta alcanzar los 4,096.47 puntos.

En Australia, el S&P/ASX 200 subió un 1.3 % hasta situarse en 8,922.90 puntos. El Taiex de Taiwán subió un 2.8 %, y el Sensex de la India subió un 1.2%.

El viernes, las acciones estadounidenses subieron cuando las de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon en su tan esperado debut en Wall Street.

El sólido debut sugirió que sigue existiendo una gran demanda de IA entre los inversores, ya que sus acciones se dispararon un 19.2% en su primer día de cotización. Esto otorgó a la empresa de cohetes de Elon Musk un valor total de 2.1 billones (“trillion”, en inglés) de dólares, lo que la convierte en una empresa más grande que Exxon Mobil, Bank of America y Coca-Cola juntas. Además de fabricar cohetes, SpaceX también es propietaria de la empresa de inteligencia artificial xAI.

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El S&P 500 subió un 0.5% y cerró su décima semana consecutiva al alza, con lo que ya suma 11 semanas de ganancias. El Dow Jones de Industriales subió 353 puntos, es decir, un 0.7%, y el índice Nasdaq Composite ganó un 0.3%.

Esta semana, el jueves, se darán a conocer las decisiones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. Se prevé que el Banco de Japón anuncie el martes sus nuevas medidas de política monetaria. Se espera de forma generalizada que eleve su tipo de interés de referencia al 1%, desde el 0.75% actual.

Esa sería la tasa más alta en más de 30 años.

En otras operaciones a primera hora del lunes, el dólar bajó a 160.10 yenes japoneses desde los 160.12 yenes registrados a última hora del viernes. El euro subió a 1.1611 dólares desde los 1.1578.

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