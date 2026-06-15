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¿Qué acordaron Irán y Estados Unidos y qué asuntos siguen pendientes para el futuro?

Diversas filtraciones con los detalles del pacto han surgido en medios iraníes y estadounidenses

15 de junio de 2026 - 11:51 AM

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Una mujer pasa junto a un mural que muestra un portaaviones estadounidense bajo ataque en el centro de Teherán, Irán. (Vahid Salemi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Irán y Estados Unidos han acordado un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz que se firmará el viernes en Suiza, pero quedan en el aire numerosas cuestiones y hay discrepancias en lo acordado.

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El acuerdo preliminar deja para más adelante la espinosa cuestión del programa nuclear iraní, que se discutirá en los 60 días siguientes a la firma del acuerdo.

El contenido no se ha hecho público y las filtraciones a medios iraníes y estadounidenses muestran grandes discrepancias en el texto que firmarán.

Estas son las cuestiones principales pendientes entre los dos rivales.

El estrecho de Ormuz

Irán levantará el bloqueo que impuso en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, mientras que Estados Unidos suspenderá el cerco a buques y puertos iraníes que estableció como respuesta a Teherán tras la firma del acuerdo en Ginebra.

Pero Teherán insiste en que cobrará unas tasas por el paso por el que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del comienzo de la guerra.

Hoy mismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reiteró que Teherán cobrará unas tasas por servicios de seguridad y medioambiente, aunque no especificó la cantidad.

Desde Estados Unidos se asegura que esto no es así. El propio presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer a periodistas que el acuerdo con Irán garantiza un Ormuz “libre de peajes de forma permanente”, según el diario New York Times.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

Fondos iraníes congelados en el extranjero e indemnizaciones

Teherán asegura que recibirá 12,000 millones de dólares de su propiedad bloqueados por Washington en bancos extranjeros antes del inicio de las conversaciones nucleares que seguirán a la firma del acuerdo, según la agencia Mehr, que dice tener el texto.

Y antes del fin del plazo de 60 días para cerrar un acuerdo nuclear recibirá otros 12,000 millones de dólares.

Teherán también insiste en el pago de indemnizaciones por los daños causados por la guerra en suelo iraní, según dijo hoy Bagaei, que no ofreció más detalles.

Mehr asegura que Estados Unidos y sus aliados presentarán un plan para la reconstrucción del país persa por valor de 300.000 millones de dólares.

Desde Estados Unidos se ha asegurado que todo esto no es cierto y que Irán irá recibiendo parte de los fondos bloqueados conforme vaya cumpliendo con sus compromisos adquiridos en el acuerdo.

Sanciones a la venta del petróleo

Las sanciones estadounidenses e internacionales prohíben la venta y compra de petróleo a Irán, que vende en el mercado negro su productos petroquímicos, sobre todo a China.

Bagaei aseguró hoy que como parte del memorando de entendimiento “estas restricciones deberán desaparecer e Irán tendrá que poder vender petróleo, productos petroquímicos y derivados del petróleo sin ningún obstáculo ni problema”.

Estados Unidos no ha confirmado este extremo y países europeos como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se han mostrado hoy dispuestos a levantar sanciones a Irán “en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear”, algo muy lejos de lo planteado por Teherán.

Programa nuclear

Irán insiste en que en el memorando de entendimiento que se firmará el viernes se comprometerá a “no fabricar armas nucleares”, según Mehr, algo que ha reiterado el país persa en numerosas ocasiones.

El resto de la cuestión nuclear lo tratarán en los siguientes 60 días a la firma, según Teherán, que no ha dado más información la respecto.

Trump, por su parte, aseguró que el país persa suspenderá el enriquecimiento de uranio por entre 15 y 20 años, y que además “nunca” enriquecerá a niveles que pueda usarse para fines nucleares.

Además, la República Islámica diluirá los 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % en su posesión.

Líbano

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, insistió este lunes en “la necesidad de un cese total de la agresión” de Israel contra el Líbano para que se cierre el acuerdo con Estados Unidos.

Para Teherán se trata de una “línea roja”, pero no está claro que Trump pueda garantizar que Israel no vuelva a atacar al país árabe. EFE

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