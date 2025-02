Segundo juez federal bloquea orden de Donald Trump sobre ciudadanía por nacimiento

El juez federal de distrito, John C. Coughenour , de Seattle, puso en pausa el jueves la orden de Trump por la duración de una demanda presentada por cuatro estados y un grupo de derechos de los inmigrantes que la impugnan. Su fallo se produjo un día después de que un juez federal de Maryland emitió una decisión en un caso separado, pero similar, que involucra a grupos defensores de derechos de migrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos próximos a nacer podrían verse afectados.

¿En qué situación se encuentra la ciudadanía por derecho de nacimiento?

¿Qué pasa con los otros casos que impugnan la orden del presidente?

¿Cuál es el problema?

En el centro de las demandas está la 14ta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber sido llevado a un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

El gobierno de Trump, que ha buscado limitar la inmigración ilegal, ha afirmado que los no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y sus hijos nacidos en el territorio estadounidense no tienen derecho a la ciudadanía.