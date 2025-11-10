Rescatan a 55 personas que naufragaron en un catamarán al noreste de República Dominicana

Decenas de personas salieron ilesos este domingo tras el naufragio de un embarcación en una excursión habitual que se realiza en la zona de Los Haitises, en el noreste dominicano.

Las autoridades informaron que las 55 personas que iban a bordo de un catamarán fueron rescatadas gracias a la rápida intervención de unidades de la Armada Dominicana y de otros organismos.

Un comunicado de la Armada aseguró que la nave zozobrada fue la embarcación “Boca de Yuma” de 40 pies de eslora y que pertenece a una de las empresas que hacen excursiones en la zona.

El organismo castrense aseguró que la embarcación “presentó averías en el interior del casco y comenzó a hacer agua”.

“La Armada procedió a brindar soporte de comunicación, apoyo logístico y asistencia operacional, para que embarcaciones de la compañía, propietarios del catamarán averiado, realizaran el transbordo de personas y los condujeran a lugares seguros”, afirmó la Armada.

Imágenes en las redes sociales muestran a un grupo de personas mientras flotaba en las aguas con chalecos salvavidas, mientras naves pequeñas se acercaban al lugar.