10 de noviembre de 2025
79°ligeramente nublado
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rescatan a 55 personas que naufragaron en un catamarán al noreste de República Dominicana

Se trataba de una embarcación de una empresa de excursiones que navegaba por Los Haitises

10 de noviembre de 2025 - 8:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades informaron que las 55 personas que iban a bordo de un catamarán fueron rescatadas gracias a la rápida intervención de unidades de la Armada Dominicana y de otros organismos. (Archivo) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Decenas de personas salieron ilesos este domingo tras el naufragio de un embarcación en una excursión habitual que se realiza en la zona de Los Haitises, en el noreste dominicano.

Las autoridades informaron que las 55 personas que iban a bordo de un catamarán fueron rescatadas gracias a la rápida intervención de unidades de la Armada Dominicana y de otros organismos.

Un comunicado de la Armada aseguró que la nave zozobrada fue la embarcación “Boca de Yuma” de 40 pies de eslora y que pertenece a una de las empresas que hacen excursiones en la zona.

El organismo castrense aseguró que la embarcación “presentó averías en el interior del casco y comenzó a hacer agua”.

“La Armada procedió a brindar soporte de comunicación, apoyo logístico y asistencia operacional, para que embarcaciones de la compañía, propietarios del catamarán averiado, realizaran el transbordo de personas y los condujeran a lugares seguros”, afirmó la Armada.

Imágenes en las redes sociales muestran a un grupo de personas mientras flotaba en las aguas con chalecos salvavidas, mientras naves pequeñas se acercaban al lugar.

Los Haitises es una zona protegida de República Dominicana, en parte de la cual se ofrecen este tipo de facilidades bajo el control de las autoridades.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
