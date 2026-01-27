Agentes de ICE tendrán un papel de seguridad en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Milán - Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán un papel de seguridad durante los próximos Juegos de Invierno de Milán-Cortina, según información compartida con medios locales por fuentes de la embajada de Estados Unidos en Roma. The Associated Press confirmó de manera independiente la información con dos fuentes en la embajada.

Las fuentes que confirmaron el martes la participación del ICE indicaron que los agentes federales del ICE servirían de apoyo a los equipos de seguridad diplomática y no llevarían a cabo ninguna operación de control migratorio.

Durante Juegos Olímpicos anteriores, varias agencias federales han apoyado la seguridad de los diplomáticos estadounidenses, incluida la rama de investigación del ICE llamada Investigaciones de Seguridad Nacional, dijeron las fuentes. No podían ser identificadas porque no están autorizadas para hablar públicamente.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dijo que el ICE no sería bienvenido en su ciudad, que alberga la mayoría de los deportes sobre hielo durante los Juegos de Invierno del 6 al 22 de febrero.

PUBLICIDAD

“Esta es una milicia que mata, una milicia que entra en las casas de las personas, firmando sus propios permisos. Está claro que no son bienvenidos en Milán, sin duda”, dijo Sala a RTL Radio 102 antes de que se confirmara el despliegue del ICE para los Juegos.

El papel del ICE había sido reportado durante el fin de semana por el diario italiano il Fatto Quotidiano, lo que provocó declaraciones contradictorias de las autoridades italianas que no querían parecer confirmar su presencia.

El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, dijo el sábado que no había recibido confirmación sobre su participación, pero agregó que “no veo cuál sería el problema”, informó la agencia de noticias ANSA.

El Ministerio del Interior reiteró el martes que Estados Unidos no ha confirmado la composición de su equipo de seguridad, pero insistió en que “por el momento no hay indicios de que ICE USA actúe como escolta de la delegación estadounidense”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación que asistirá a la ceremonia de apertura el 6 de febrero. La delegación también incluirá a la segunda dama, Usha Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la Casa Blanca a principios de este mes.

La confirmación del papel del ICE se produce después de que la televisora estatal RAI emitiera el domingo un video de agentes del ICE amenazando con romper la ventana del vehículo de un equipo de RAI que informaba en Minneapolis, donde las operaciones del ICE han provocado manifestaciones masivas. En las últimas tres semanas, funcionarios federales en Minneapolis han disparado y matado a dos manifestantes contra las deportaciones y el control migratorio.

10 tiros en 5 segundos: el asesinato del enfermero Alex Pretti en Minneapolis Momento por momento, esto fue captado en video antes y después de la trágica muerte del enfermero que murió al ser baleado por un agente de Patrulla Fronteriza mientras intentaba ayudar a dos personas durante una intervención de agentes de inmigración.

-----