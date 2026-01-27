Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Yale eximirá de todos los gastos a nuevos estudiantes cuyas familias ganen menos de $100,000

Otras instituciones de educación superior también han tomado medidas similares

27 de enero de 2026 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pasado otoño, muchos campus atrajeron a un número récord de estudiantes con bajos ingresos, aunque en muchos de ellos disminuyó la proporción de estudiantes negros y latinos. (Ted Shaffrey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Universidad de Yale está eliminando la matrícula y otros costes para todos los nuevos estudiantes universitarios procedentes de familias con ingresos inferiores a 100,000 dólares anuales, uniéndose así a un creciente número de campus de élite que están reduciendo los costes para las familias con ingresos medios y bajos.

RELACIONADAS

La escuela de la Ivy League anunció el cambio el martes y dijo que entrará en vigor para los estudiantes que ingresen este otoño.

Anteriormente, Yale eximía de todos los gastos previstos a los estudiantes de familias con ingresos inferiores a 75,000 dólares anuales. Al elevar el límite a 100,000 dólares, la universidad afirma que casi la mitad de los hogares estadounidenses con hijos de entre 6 y 17 años podrán acogerse a esta medida. La nueva política también promete eximir del pago de la matrícula -aunque no de todos los gastos- a quienes tengan ingresos anuales inferiores a 200,000 dólares.

“Esta inversión estratégica es fundamental para nuestra misión de educar a estudiantes excepcionales de todos los orígenes”, dijo el Provost Scott Strobel. “Los beneficios son evidentes, ya que estos estudiantes de talento enriquecen el campus de Yale y pasan a servir a sus comunidades después de graduarse”.

Yale se suma a una oleada de prestigiosas universidades que en los últimos años han tomado medidas similares para contribuir a ampliar la diversidad en los campus, entre ellas la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Pensilvania y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El otoño pasado, Harvard puso en marcha una política casi idéntica, mientras que Pensilvania decidió que la matrícula fuera gratuita para las familias con ingresos inferiores a 200,000 dólares anuales.

Algunas de las universidades más selectivas han redoblado su apuesta por la diversidad socioeconómica tras el rechazo del Tribunal Supremo a la discriminación positiva en las admisiones universitarias. Al reclutar a más estudiantes de bajos ingresos, muchas esperaban aumentar la diversidad racial sin entrar en conflicto con el Tribunal Supremo. El pasado otoño, muchos campus atrajeron a un número récord de estudiantes con bajos ingresos, aunque en muchos de ellos disminuyó la proporción de estudiantes negros y latinos.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsUniversidad de Yale
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
