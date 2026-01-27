Yale eximirá de todos los gastos a nuevos estudiantes cuyas familias ganen menos de $100,000

La Universidad de Yale está eliminando la matrícula y otros costes para todos los nuevos estudiantes universitarios procedentes de familias con ingresos inferiores a 100,000 dólares anuales, uniéndose así a un creciente número de campus de élite que están reduciendo los costes para las familias con ingresos medios y bajos.

La escuela de la Ivy League anunció el cambio el martes y dijo que entrará en vigor para los estudiantes que ingresen este otoño.

Anteriormente, Yale eximía de todos los gastos previstos a los estudiantes de familias con ingresos inferiores a 75,000 dólares anuales. Al elevar el límite a 100,000 dólares, la universidad afirma que casi la mitad de los hogares estadounidenses con hijos de entre 6 y 17 años podrán acogerse a esta medida. La nueva política también promete eximir del pago de la matrícula -aunque no de todos los gastos- a quienes tengan ingresos anuales inferiores a 200,000 dólares.

“Esta inversión estratégica es fundamental para nuestra misión de educar a estudiantes excepcionales de todos los orígenes”, dijo el Provost Scott Strobel. “Los beneficios son evidentes, ya que estos estudiantes de talento enriquecen el campus de Yale y pasan a servir a sus comunidades después de graduarse”.

Yale se suma a una oleada de prestigiosas universidades que en los últimos años han tomado medidas similares para contribuir a ampliar la diversidad en los campus, entre ellas la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Pensilvania y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El otoño pasado, Harvard puso en marcha una política casi idéntica, mientras que Pensilvania decidió que la matrícula fuera gratuita para las familias con ingresos inferiores a 200,000 dólares anuales.

Algunas de las universidades más selectivas han redoblado su apuesta por la diversidad socioeconómica tras el rechazo del Tribunal Supremo a la discriminación positiva en las admisiones universitarias. Al reclutar a más estudiantes de bajos ingresos, muchas esperaban aumentar la diversidad racial sin entrar en conflicto con el Tribunal Supremo. El pasado otoño, muchos campus atrajeron a un número récord de estudiantes con bajos ingresos, aunque en muchos de ellos disminuyó la proporción de estudiantes negros y latinos.

