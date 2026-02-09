Bad Bunny vistió de Zara para su espectáculo en el Super Bowl

Bad Bunny hizo historia este domingo al convertirse en el primer latino en presentar un repertorio completamente en español en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL. Lo logró acompañado de músicos, bailarines y una escenografía que lucieron por su colorido mientras él vistió un conjunto crema y minimalista.

Si de desafiar las expectativas de moda se trata, el intérprete que arrancó su presentación con “Tití me preguntó” lo volvió a hacer con su selección diseñada por la cadena española de ropa Zara.

Según la revista Vogue, lució un “look” monocromático de camisa con cuello y corbata, una camiseta al estilo de jugador de fútbol con el n[umero 64, pantalones y tenis Adidas. “En cuanto a los accesorios, Bad Bunny llevó un reloj Royal Oak de Audemars Piguet de oro amarillo 18 quitares”, abundó la publicación de moda.

Los encargados de su “styling” fueron Storm Pablo y Marvin Douglas, encargados de otros de sus “looks” icónicos como el que utilizó recientemente en los premios Grammy.