Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bad Bunny vistió de Zara para su espectáculo en el Super Bowl

La estrella boricua optó por un “look” minimalista y monocromático durante su colorido “show” de medio tiempo

9 de febrero de 2026 - 10:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La estrella se ha convertido en un referente de moda de los tiempos recientes con "looks" que desafían los estándares y logrando su propio estilo. (Mark J. Terrill)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Bad Bunny hizo historia este domingo al convertirse en el primer latino en presentar un repertorio completamente en español en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL. Lo logró acompañado de músicos, bailarines y una escenografía que lucieron por su colorido mientras él vistió un conjunto crema y minimalista.

RELACIONADAS
Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

Si de desafiar las expectativas de moda se trata, el intérprete que arrancó su presentación con “Tití me preguntó” lo volvió a hacer con su selección diseñada por la cadena española de ropa Zara.

Según la revista Vogue, lució un “look” monocromático de camisa con cuello y corbata, una camiseta al estilo de jugador de fútbol con el n[umero 64, pantalones y tenis Adidas. “En cuanto a los accesorios, Bad Bunny llevó un reloj Royal Oak de Audemars Piguet de oro amarillo 18 quitares”, abundó la publicación de moda.

Los encargados de su “styling” fueron Storm Pablo y Marvin Douglas, encargados de otros de sus “looks” icónicos como el que utilizó recientemente en los premios Grammy.

Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud.El artista puertorriqueño apostó por una estética elegante y minimalista en una de las noches más importantes de la música.Bad Bunny agradece desde el escenario tras recibir el máximo reconocimiento de la noche.
1 / 10 | De la alfombra roja al escenario: así fue el paso de Bad Bunny por los Grammy. Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud. - Jordan Strauss
Tags
Bad BunnySuper BowlBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: