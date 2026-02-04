Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Por qué todos hablan del traje que lució Bad Bunny en los Grammy?

Bad Bunny convirtió un esmoquin Schiaparelli en un gesto cultural que volvió a sacudir el mundo de la moda masculina

4 de febrero de 2026 - 12:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny vistió un traje Schiaparelli en los Premios Grammy (Instagram (@schiaparelli))
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

A veces la moda no solo viste un cuerpo, sino que marca un momento. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Bad Bunny apareció en la edición 68 de los Premios Grammy celebrada el domingo luciendo un traje negro que, más allá del impacto visual, condensó historia, concepto y alta costura en una sola silueta.

RELACIONADAS

El cantante puertorriqueño apostó por un traje Schiaparelli hecho a la medida, diseñado por su afamado director creativo, Daniel Roseberry, el cual no solo captó miradas por su elegancia escultórica, sino porque representa un hito para la maison. Se trata del primer traje masculino de alta costura creado por Schiaparelli. Un paso simbólico que amplía el lenguaje de la casa tradicionalmente asociada al surrealismo.

La silueta de corsé fue una de las características que más llamó la atención.
La silueta de corsé fue una de las características que más llamó la atención. (Instagram (@schiaparelli))

La Alta Costura (Haute Couture) se diferencia de la ropa prêt-à-porter (que se puede traducir como “lista para vestir”) porque se hace a medida, a mano, empleando técnicas artesanales y con materiales de calidad. Las casas de moda que identifican este oficio como “alta costura” están reguladas en Francia por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Alta costura masculina con inspiración surrealista

El diseño que vistió Bad Bunny toma como referencia la botella original del perfume Shocking de la firma, transformando su forma en una silueta estructurada y precisa. El traje, de líneas limpias y construcción precisa, esconde su verdadero poder en los detalles.

La espalda, intervenida con cordones tipo corsé, rompe con la rigidez tradicional del tuxedo y abre un diálogo entre lo masculino y lo artesanal, uno de los sellos más reconocibles de la maison.

El diseño toma como referencia la botella original del perfume Shocking de la firma
El diseño toma como referencia la botella original del perfume Shocking de la firma (Instagram (@schiaparelli))

A ello se suman las solapas bordadas con el icónico motivo de la cinta métrica, una referencia directa al universo surrealista de Schiaparelli y a la obsesión por el proceso creativo.

El estilismo se completó con una flor blanca en la solapa, pajarita clásica y joyería discreta, permitiendo que el traje hablara por sí mismo. Nada sobraba. Nada competía. Todo estaba en equilibrio.

Bad Bunny, vestido para ganar

No fue casualidad que Bad Bunny eligiera esta casa. Schiaparelli representa una de las visiones más radicales de la alta costura contemporánea, y su llegada al terreno masculino —todavía poco explorado— encontró en el cantante a su aliado perfecto: un artista que ha hecho de la moda un lenguaje propio, sin necesidad de explicaciones.

Bad Bunny arrives at the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Bad Bunny arrives at the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) (The Associated Press)

Otro detalle que destaca es que el cantante puertorriqueño resultó triunfador en la categoría Mejor álbum del año (entre otras), la cual ganaron en años anteriores Beyoncé (2025) y Taylor Swift (2024), quienes también eligieron un diseño de alta costura de la casa fundada por la mítica Elsa Schiaparelli para la ceremonia. En las redes no tardaron en resaltar la referencia entre la marca de “la suerte” y los ganadores de esta importante categoría.

Con este traje, el artista no solo hizo historia para Schiaparelli, sino que consolidó su papel como uno de los hombres que hoy están redefiniendo la conversación sobre la moda masculina de lujo, donde el concepto importa tanto como la forma.

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

¡Orgullo boricua! Mira el emotivo discurso de la estrella boricua al alzarse con el premio de Álbum del Año.

Tags
GrammyBad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: