Todos los detalles del “look” de Bad Bunny en la conferencia de prensa del Super Bowl

Ya comenzó el conteo regresivo para la esperada presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl. En la tarde del jueves, a solo días del gran especáculo en, el artista puertorriqueño hizo una aparición en el Moscone Center de San Francisco para dar la última conferencia de prensa antes del evento y, fiel a su estilo, llegó con un “look” que no pasó desapercibido.

Bad Bunny en la conferencia de Apple Music (The Associated Press)

El intérprete y reciente ganador del Grammy al Álbum del Año por su último disco Debí Tirar Más Fotos, llegó al centro de convenciones con un elegante traje gris “oversized” de la colección Primavera-Verano 2026 de Bottega Veneta encima de una clásica camisa blanca y corbata negra.

Acompañó el conjunto son un abrigo de faux fur (piel falsa) y un sombrero de lana con forma de orejas de conejo, como un guiño a su nombre artístico.

Pero lo que más destacó de su atuendo fueron los detalles en los accesorios y su calzado. El cantante nacido en Vega Baja usó por primera vez las tenis Adidas BadBo 1.0, su primer modelo ‘signature’ en colaboración con la marca de las tres rayas. Se trata de una edición ultralimitada de 1,994 pares, número que honra su año de nacimiento, además de ser las primeras zapatillas deportivas diseñadas desde cero por Benito.

Adidas BadBo 1.0, las primeras tenis diseñadas por Bad Bunny (Instagram ()

Gafas negras, múltiples anillos y unos pequeños pendientes completaron el “outfit”, pero una pieza de joyería lo elevó por completo: en su muñeca presumió en silencio un refinado reloj Cartier Crash New Bond Street Edition en cuero y oro blanco de 18 quilates.