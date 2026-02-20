Celinee Santos olvida los nombres de sus compañeros de “La casa de los famosos 6″ en plena nominación

A solo dos días de haber comenzado la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, los participantes ya han protagonizado sus primeras polémicas, como Celinee Santos que se hizo viral por el error que cometió en plena “Gala de Nominación”. La modelo dominicana olvidó los nombres del resto de sus compañeros y aunque pidió ayuda a “La Jefa” para identificarlos se vio obligada a salir directamente para preguntarles.

Como ya es parte de la dinámica, los participantes fueron llamados uno a uno al confesionario para dar puntos en contra a sus compañeros. Sin embargo, el turno de Santos desató burlas del público, pues no pudo recordar el nombre de quienes se encuentran en la competencia, incluso, intentó describirlos físicamente.

La nueva temporada del “reality show” arrancó en medio de una fuerte controversia por la cantidad de participantes poco conocidos, así como por la sorpresiva incorporación de Sergio Mayer. Horas después de su inicio, Laura Zapata tuvo la primera pelea debido a que Oriana Marzoli enfureció luego de que la actriz la llamara “perra”, aunque argumentó que se trataba de su personaje como villana de telenovelas esto desató una fuerte rivalidad entre ellas.

PUBLICIDAD

Marzoli, por su parte, es una de las primeras nominadas de la temporada. Esto, debido a los constantes conflictos con sus compañeros. Tal y como ocurrió durante la “Gala de Nominación” en la que la discusión comenzó con Mayer y escaló cuando intentó silenciar a Santos, quien no dudó en defenderse.