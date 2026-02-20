Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Celinee Santos olvida los nombres de sus compañeros de “La casa de los famosos 6″ en plena nominación

Miss República Dominicana 2024 pidió ayuda a “La Jefa” para identificarlos

20 de febrero de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celinee Santos fue Miss República Dominicana 2024. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A solo dos días de haber comenzado la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, los participantes ya han protagonizado sus primeras polémicas, como Celinee Santos que se hizo viral por el error que cometió en plena “Gala de Nominación”. La modelo dominicana olvidó los nombres del resto de sus compañeros y aunque pidió ayuda a “La Jefa” para identificarlos se vio obligada a salir directamente para preguntarles.

RELACIONADAS

Como ya es parte de la dinámica, los participantes fueron llamados uno a uno al confesionario para dar puntos en contra a sus compañeros. Sin embargo, el turno de Santos desató burlas del público, pues no pudo recordar el nombre de quienes se encuentran en la competencia, incluso, intentó describirlos físicamente.

La nueva temporada del “reality show” arrancó en medio de una fuerte controversia por la cantidad de participantes poco conocidos, así como por la sorpresiva incorporación de Sergio Mayer. Horas después de su inicio, Laura Zapata tuvo la primera pelea debido a que Oriana Marzoli enfureció luego de que la actriz la llamara “perra”, aunque argumentó que se trataba de su personaje como villana de telenovelas esto desató una fuerte rivalidad entre ellas.

Marzoli, por su parte, es una de las primeras nominadas de la temporada. Esto, debido a los constantes conflictos con sus compañeros. Tal y como ocurrió durante la “Gala de Nominación” en la que la discusión comenzó con Mayer y escaló cuando intentó silenciar a Santos, quien no dudó en defenderse.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Curvy Zelma - Creadora de contenido mexicana.
1 / 22 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
TelemundotelevisiónReality ShowsLa casa de los famosos
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: