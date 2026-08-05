El MAC inaugura Club de Lectura con “La guaracha del Macho Camacho”

El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) invita a toda la comunidad unirse a su Club de Lectura.

El Club inaugura este próximo viernes, 7 de agosto a las 6:00 p.m., con “La guaracha del Macho Camacho”, obra cumbre del autor Luis Rafael Sánchez, que este año celebra el 50 aniversario de su publicación. La lectura en vivo estará seguida de un conversatorio sobre la novela junto a los destacados escritores Cezanne Cardona y Manolo Núñez Negrón, además de una demostración a cargo del percusionista Jeren Guzmán, quien ilustrará musicalmente qué es una guaracha.

“Más allá del arte, ¿de qué también puede ser casa un museo?”. Este argumento planteado por el periodista de cultura y entretenimiento de El Nuevo Día, Víctor Ramos Rosado, a la directora ejecutiva y Curadora en Jefe del MAC, Marianne Ramírez Aponte, da pie a esta iniciativa que ambos han diseñado como un encuentro para exponer al público puertorriqueño a conocer su cultura de maneras inimaginadas, a mirar al mundo a través del lente del arte y a aprender a analizarlo con las herramientas de pensamiento crítico que brinda la lectura.

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Exponen que los museos, como instituciones, han servido a lo largo de la historia como mucho más que simples galerías. Son puntos de encuentro en los que la cultura y las personas convergen y crecen. Partiendo de esta premisa, los museos son también espacios en los que se puede estimular todo tipo de encomienda creativa y el pensamiento crítico. A pesar de vivir en la época en la que el acceso a la información es más fácil de lo que ha sido en toda la historia, la lectura sigue siendo un punto de rezago en la sociedad moderna. La lectura por placer, especialmente, sigue siendo un reto para muchas personas. Destacan que, en un momento de la historia en el que la literatura puertorriqueña ha cobrado nueva vida, con varios libros de autores locales publicando cada año, era imperante dar a conocer el valor y la riqueza de la literatura boricua de modos nuevos e interesantes. La lectura en vivo de libros en el MAC, entonces, abre la ventana a dos mundos: el del arte y el de las letras, mundos que tienen mucho más en común de lo que podría parecer.

Sobre la iniciativa, Ramírez Aponte señala: “el MAC procura acoger y diseñar experiencias que lo promueven como un espacio de encuentro cultural para todo tipo de personas. Abrazamos el compromiso de fomentar de forma sistemática la investigación y el análisis de disciplinas artísticas que convergen y con esta iniciativa celebramos la oportunidad de colaborar con creadores que pondrán a conversar obras y libros, ampliando las posibilidades de interpretación y disfrute tanto de los libros como de las colecciones que presentamos en el museo. La invitación que hacemos es a conectar con otros y con nuestra propia humanidad”.

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Por su parte, Ramos Rosado añade: “ha llegado la hora de la literatura puertorriqueña contemporánea. Puerto Rico siempre ha tenido una tradición literaria sólida y actualmente, incontables autores van sumando sus plumas al canon nacional en la ficción, la poesía, el ensayo, el teatro y trabajos que se niegan a ser encajonados por géneros particulares. Comenzar un club de lectura que celebre la obra de escritores locales en este momento de la historia es una oportunidad hermosa para conectar con las palabras que nos cuentan y sus hacedores. La selección de ‘La guaracha del Macho Camacho’ no es casualidad, por supuesto. La obra magna de Luis Rafael Sánchez alcanza su aniversario número 50 y comenzar con ella es un reconocimiento al autor que nos abrió la puerta a escribir ‘en puertorriqueño’”.

Las personas interesadas en asistir al evento pueden adquirir su copia de “La guaracha de Macho Camacho”, así como otros títulos de escritores puertorriqueños de la Editorial Planeta, en la sede del MAC. Se sugiere un donativo de entrada para participar del evento.