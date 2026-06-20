Lo que no se ve en la competencia: las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 cuentan sus historias de vida

Como antesala al Miss Universe Puerto Rico 2026, las candidatas han compartido sus historias de vida, experiencias de resiliencia y visiones de liderazgo, donde se presentan más allá de la pasarela y la competencia.

Las 35 participantes han participado en distintos espacios de conversación —entre ellos el podcast “Voces de Reina”, conducido por la reina actual Zachely Alicea— donde han abordado temas como autenticidad, servicio, salud mental, superación y propósito personal.

A continuación, le hacemos un resumen de algunos de los comentarios ofrecidos por varias de las beldades:

“Somos de carne y hueso”

Para Nicole Marie Colón Rivera, Miss Aibonito, una de las mayores lecciones que le ha dejado esta experiencia ha sido aprender a liberarse de la presión de ser perfecta. “En mis participaciones pasadas (en Miss Universe Puerto Rico 2015 y 2017), me enfoqué tanto en alcanzar una perfección irreal que terminé mostrando algo que no era”, confesó la comunicadora. “Ahora mi lema es ‘somos de carne y hueso’. Somos mujeres reales, con fortalezas y áreas por descubrir. Creo firmemente que una respuesta final no define la inteligencia de una mujer. Hoy miro la vida de otra manera, y de aquí al 25 de junio quiero simplemente disfrutar todo lo que hemos trabajado durante semanas y meses”.

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1 / 37 | Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 se lucen en las fotos oficiales . Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza. - Suministrada 1 / 37 Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 se lucen en las fotos oficiales Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza. Suministrada Compartir

Esa misma visión la comparte Jennifer Barreto, Miss San Sebastián, quien asegura que una de las enseñanzas más valiosas que le ha dejado el certamen ha sido aprender a abrazar por completo su personalidad.

“Cuando llegué a esta plataforma, recuerdo que le decía a mi equipo: ‘yo soy como esloquillá’, sentía que mi forma de ser no encajaba con la idea tradicional de una reina de belleza”, contó la profesional, quien posee dos maestrías, una en psicología de la investigación y otra en trabajo social clínico. “Con el tiempo entendí que no vine a encajar, sino a crear la reina que vive en mí. Creo que todas la llevamos dentro; solo hay que dejarla salir y permitirnos ser. No existe la reina perfecta: somos humanas, somos reales, y eso es lo que verdaderamente conecta con el público”.

Colón también destacó que, más allá de cualquier resultado, su mayor deseo es cuidar la esencia que la ha definido toda su vida. “Quiero proteger a esa Nicole: la de Aibonito, la que soñaba desde chiquita, la que como la Payasita Nicolina llevaba alegría a los demás”, expresó con emotividad.

Historias de resiliencia

1 / 13 | Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 reciben obsequio con sello de reina. Cada candidata recibió el obsequio de una cadena de oro con un colgante de letras que lee "Queen". - Suministrada/WapaTV/Josian Bruno 1 / 13 Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 reciben obsequio con sello de reina Cada candidata recibió el obsequio de una cadena de oro con un colgante de letras que lee "Queen". Suministrada/WapaTV/Josian Bruno Compartir

Entre los testimonios más conmovedores del podcast destacó el de Chelsey García Agrón, Miss Añasco, quien abrió su corazón al recordar el accidente de tránsito que sufrió en 2016 y que le provocó una fractura vertebral, una experiencia que dio vida a su proyecto “Cicatrices con voz”.

“Ese accidente tuvo un impacto muy fuerte en mí; me llenó de inseguridades, dudas y miedos, y por mucho tiempo no me sentía cómoda con mis cicatrices”, compartió la empresaria y fundadora de una academia de modelaje. “Pero cuando entendí que todo tiene un propósito y que Dios me estaba dando una nueva oportunidad de vida, supe que debía convertir mi historia en inspiración para otros. Siempre hay una manera de seguir, de renacer y de volver a levantarse”.

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Por su parte, Génesis Dávila, Miss Arroyo, reflexionó sobre la perseverancia que ha marcado su camino, tras haber participado en Miss Universe Puerto Rico en 2013 y 2024, además de otros certámenes de belleza. “Participé hace 13 años y no se me dio la oportunidad, pero seguí abriéndome a nuevas experiencias que hoy me traen hasta aquí”, recordó la modelo profesional. “Esta es otra oportunidad para continuar persiguiendo una meta que he tenido por muchos años. Me gustaría que me recuerden por mi tenacidad, mi resiliencia y por no dejar de creer en mí, sin importar lo que otros puedan decir”.

1 / 7 | Aspirantes a Miss Universe 2026 entusiasmadas con la mudanza del certamen. El concurso Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2026 se despidió de San Juan para llegar hasta Caguas, municipio que será la nueva sede certamen local. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 7 Aspirantes a Miss Universe 2026 entusiasmadas con la mudanza del certamen El concurso Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2026 se despidió de San Juan para llegar hasta Caguas, municipio que será la nueva sede certamen local. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

Herramienta de transformación

A lo largo de los distintos episodios del podcast de Wapa Digital, muchas de las candidatas coincidieron en que el verdadero liderazgo nace del deseo genuino de servir. En ese sentido, Barreto compartió que su trabajo en prevención surge de una profunda vocación por ayudar a los demás.

“Me enamoré de la comunidad militar y de la prevención, porque muchas de las problemáticas sociales, al igual que las de salud, se pueden evitar”, explicó la especialista. “Ahí nace esa motivación, ese deseo de servir. Cuando hablo de lo que me apasiona, que es el servicio, me siento en plena confianza; es algo que no solo me ayuda a conectar con las personas, sino también a transmitir un mensaje verdaderamente poderoso”.

Desde otra perspectiva, Fabiola Esther Medina Soltero, Miss Caguas, compartió su experiencia acompañando a sobrevivientes de violencia de género. “Las intercesoras legales salvamos vidas. Cuando una persona sobreviviente de violencia doméstica llega a nosotras, nos aseguramos de que comprenda el nivel de riesgo en el que se encuentra”, explicó la psicóloga social comunitaria. “Me nace del corazón estar para las personas en sus momentos más vulnerables. Es increíble ver cómo, con ese acompañamiento, logran transformarse y salir adelante; es un proceso profundamente poderoso”.

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Romper barreras

¿Cuál es el significado de la nueva corona de Miss Universe Puerto Rico? La pieza está elaborada en oro blanco pulido de 14 quilates y plata esterlina.

Uno de los mensajes más impactantes lo compartió Gabriel Rodríguez Velázquez, Miss Cidra, al reflexionar sobre la importancia de la representación y el valor de atreverse a ocupar espacios.

“Quiero que, cuando las personas vean hasta dónde he llegado al estar en una competencia tan grande como Miss Universe Puerto Rico, puedan verse reflejadas y entender que no existen límites para sus sueños. Que cada quien pueda decidir su camino y no permita que nada ni nadie los detenga”, expresó, siendo la segunda mujer transgénero en competir en el certamen. “Quiero aprovechar esta plataforma para darle a las personas trans el lugar que merecemos, que puedan verse en mi historia y sentirse inspiradas a cumplir sus propias metas”.

Mientras tanto, Addylinette Castro Hernández, Miss Corozal, reflexionó sobre cómo el deporte y las competencias transformaron su vida. “Quiero dejar un legado de transformación real y motivar a otros a vencer sus miedos, porque el miedo muchas veces nos frena y no nos permite ver esas oportunidades que tanto anhelamos”, expresó la estudiante de periodismo. “Si sientes miedo, es por ahí; no hay duda de que es al romper esas barreras y salir de la zona de confort cuando llegan las mejores experiencias”.

Al final, todas las candidatas coincidieron en un mismo propósito: inspirar a otros. “A las jóvenes que me escuchan, quiero decirles que, aunque a veces se sientan solas o sientan que las puertas se cierran, no significa que no tengan lo necesario para salir adelante”, compartió Natalia Molina Colón, Miss Salinas. “Tienen todo el potencial para lograrlo. Si ese sueño vive en su corazón, créanlo: son completamente capaces de alcanzarlo”.

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A través de “Voces de Reina”, las candidatas dejaron ver que, detrás de cada una, hay historias marcadas por la disciplina, el servicio, la superación y la valentía. Más allá de la competencia, sus voces nos han acercado a mujeres reales, decididas a usar esta plataforma para inspirar, representar y transformar vidas.

1 / 13 | Entre glamour y creatividad: así fue el “Total Look Competition” de Miss Universe Puerto Rico. El Top 5 de la competencia "Total Look Competition 2026" estuvo compuesto por Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo (tercera finalista); Miss San Sebastián, Jennifer Barreto (segunda finalista); Miss Arroyo, Génesis Dávila (primera finalista); Miss Juana Díaz, Anaís Torres Colls (ganadora) y Miss Salinas, Natalia M. Molina (cuarta finalista). Josian Bruno/Wapa TV - Suministrada/Wapa Digital 1 / 13 Entre glamour y creatividad: así fue el “Total Look Competition” de Miss Universe Puerto Rico El Top 5 de la competencia "Total Look Competition 2026" estuvo compuesto por Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo (tercera finalista); Miss San Sebastián, Jennifer Barreto (segunda finalista); Miss Arroyo, Génesis Dávila (primera finalista); Miss Juana Díaz, Anaís Torres Colls (ganadora) y Miss Salinas, Natalia M. Molina (cuarta finalista). Josian Bruno/Wapa TV Suministrada/Wapa Digital Compartir