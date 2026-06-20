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Miky Woodz lanza disco apartándose de “lo que está de moda” en la música urbana

El cantante urbano asegura que este proyecto representa

20 de junio de 2026 - 12:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A lo largo de su trayectoria, Miky Woodz ha demostrado su versatilidad sonora. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El artista urbano puertorriqueño Miky Woodz lanzó su nueva producción, “Everything RiaL”, el cual reafirma su legado dentro del trap latino y que dice que no está basado “en lo que está de moda”, sino en su “realidad, sin filtros ni presiones externas”.

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“‘Everything RiaL’ es uno de los proyectos más importantes de mi carrera porque refleja exactamente el momento en el que estoy como artista y como ser humano”, dijo Woodz en un comunicado de prensa difundido este sábado por sus representantes.

Según destacó Miguel Ángel Rodríguez Rivera, nombre de pila del artista, “Everything RiaL” “es un álbum que nace desde la autenticidad, desde la calle, pero también desde la reflexión de todo lo que he vivido y aprendido en este camino dentro de la música”.

“No quise hacer un proyecto basado en lo que está de moda, sino en lo que soy yo en realidad, sin filtros ni presiones externas”, afirmó el cantante urbano, conocido por algunas frases como “La asociación de los 90 piquetes”.

Woodz destacó que cada tema de su nuevo disco “tiene un propósito, una historia y una emoción distinta, y juntos construyen un relato que habla de crecimiento, de respeto por mis raíces y de evolución”.

Entre las canciones que aparecen en el álbum está “Carta a un hijo”, en la que participa su hijo y cuyo tema toma más relevancia de cara a la celebración del Día de los Padres mañana, domingo.

“También es un trabajo donde pude unir voces que respeto mucho dentro del movimiento, creando un balance entre experiencia, nuevas perspectivas y la esencia que siempre ha definido mi música”, apuntó.

El disco, que consta de 11 canciones, incluye también las colaboraciones con los puertorriqueños Myke Towers y Ñengo Flow, y el colombiano Pirlo.

“A través de este trabajo, el artista ofrece una propuesta honesta y sin concesiones, construida sobre experiencias personales, historias de superación y una narrativa callejera que ha sido fundamental en su evolución dentro de la música urbana”, resalta el comunicado.

“Con barras precisas, líricas contundentes y una producción sólida, el proyecto establece un balance entre la esencia clásica del trap y la visión contemporánea del movimiento urbano”, agrega la nota.

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Miky Woodz
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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