Ken Y presenta su nuevo sencillo “Tu Favorito”

El reconocido cantante y compositor puertorriqueño Ken-Y continúa escribiendo nuevos capítulos en su trayectoria musical con el lanzamiento de “Tu Favorito”, su nuevo sencillo ya disponible en todas las plataformas digitales.

Con una propuesta fresca, romántica y cargada de sentimiento, “Tu Favorito” reafirma la capacidad interpretativa de Ken-Y para conectar con el público a través de letras honestas y melodías que evocan emociones profundas. El tema combina elementos contemporáneos con la esencia romántica que ha distinguido al artista a lo largo de su carrera, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes del género urbano latino.

“Esta es una canción que nace desde la emoción y la autenticidad. Habla de ese deseo de ocupar un lugar especial en la vida de alguien, de convertirse en esa persona que siempre está presente en el corazón. Estoy muy emocionado de compartirla porque sé que muchos se identificarán con su mensaje”, expresó Ken-Y.

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La composición del sencillo estuvo a cargo de John Paul Villasana Pereira, Kenny Vázquez, Kristhian Barrios y Eduardo Borges “Walo”, quienes lograron construir una historia cargada de sensibilidad y cercanía. La producción musical estuvo liderada por Jhon Paul “El Increíble” Villasana, quien además fungió como ingeniero de mezcla, ingeniero de masterización, arreglista e instrumentista principal del proyecto. La grabación vocal estuvo a cargo del ingeniero Orlando Brinn, aportando la calidad sonora que distingue esta nueva producción.

Con este lanzamiento, Ken-Y continúa fortaleciendo una carrera que por más de dos décadas ha cosechado éxitos, reconocimientos y el cariño de varias generaciones de seguidores en América Latina y Estados Unidos.