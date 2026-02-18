Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ken-Y apuesta al reguetón en su nuevo sencillo

El artista que aborda las letras románticas lanzó un nuevo tema de seducción y coqueteo

18 de febrero de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Ken Y se encuentra de gira en Perú. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El exponente urbano Ken-Y regresa con fuerza al sonido que lo convirtió en referente del género con el estreno de su sencillo “La apuesta”.

RELACIONADAS

“La apuesta” es un reguetón cargado de sensualidad, que gira en torno al coqueteo y esa tensión irresistible que surge cuando alguien decide arriesgarlo todo por amor. Con frases como “tú dime y apostamos un beso que termine en más que eso” el artista presenta una narrativa directa y seductora donde la conquista se convierte en un juego apasionado.

“El tema habla de ese momento en que conectas con alguien y decides no jugar a medias. Es cuando dices, aquí estoy, soy diferente y estoy dispuesto a darlo todo. A veces en el amor hay que arriesgarse sin miedo porque el que no apuesta, no gana”, expresó Ken Y en declaraciones escritas.

Con este lanzamiento, Ken-Y reafirma su vigencia dentro del movimiento urbano, y su intención es fortalecer un espacio sólido en la escena actual.

Ken Y se encuentra de gira en Perú y luego en marzo dará inicio a sus presentaciones por Estados Unidos con más de 60 fechas confirmadas.

“La apuesta” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Tags
Ken-YReguetón
