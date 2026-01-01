Ken-Y se prepara para un 2026 con nueva música y gira internacional

Para Ken-Y, el 2025 fue un año que confirmó que la música todavía lo mueve con la misma fuerza que al inicio de su carrera, pero desde una perspectiva diferente.

“Ha sido un año de bendiciones y crecimiento”, resumió el artista puertorriqueño en entrevista con El Nuevo Día, al hacer un balance de los pasados 12 meses, en los que llevó su nueva propuesta musical a múltiples escenarios fuera de la isla con una gira internacional que incluyó alrededor de 90 presentaciones.

“Empezamos en Puerto Rico con el concierto 'Enamorado’, y luego estuve en Perú, Colombia, República Dominicana, Bolivia y Estados Unidos. Ha sido un año bastante ocupado, pero también muy gratificante ver la respuesta del público en cada lugar”, compartió el intérprete urbano, quien destaca de este último “tour” la gran acogida que ha tenido particularmente con el público peruano. “Visité Perú 44 veces este año, como solista. Es sorprendente que después de tantos años la gente no se canse de ver a uno, porque repetí lugares y la gente continuaba dando el apoyo. Eso es parte de la motivación de querer ir creando nueva música y nuevos proyectos, para que puedan seguir disfrutando y respaldando esta carrera”, añadió.

Al cumplir dos décadas en la industria y tras el histórico éxito alcanzado con el disuelto dúo R.K.M & Ken-Y, el intérprete urbano considera que este periodo como solista es de consolidación y madurez. “Hace muchos años no tenía un año tan activo, desde los tiempos del dúo. Ahora siento que cada paso lo doy con más claridad, sabiendo más del negocio, trabajando mi música y buscando que llegue de la mejor manera a la gente”, afirmó.

Ken-Y reconoce que este año también implicó ajustes personales y situaciones complicada. (Ramon "Tonito" Zayas)

Más allá de las tarimas, Ken-Y reconoce que este año también implicó ajustes personales y situaciones complicadas, dado que “hay amistades que se pierden, pero es parte de la vida y de esta etapa de la carrera. Hay que mantener el enfoque y no añadir cosas que no contribuyen a lo que uno está construyendo”. Esa claridad le permite encarar el 2026 con enfoque y energía renovada, listo para nuevos proyectos y una cargada agenda.

El intérprete adelantó que trabaja en un EP de entre cinco y seis temas, del que formará parte el sencillo “La Despedida”, que espera presentar antes de que finalice el año, además de varios “featurings” con reconocidos colegas del género urbano que pronto verán la luz. ”Tengo varios temas con colaboraciones que vienen por ahí, hice un tema junto a Wisin, otro con Eladio Carrión, Jowell & Randy... muchas cositas chéveres", anticipó el cantante.

Tras su próximo lanzamiento, Ken-Y retomará los viajes y los escenarios internacionales. La gira arrancará en enero en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, y en marzo comenzará la segunda fase en Estados Unidos, con 70 presentaciones como parte del "Back in Love USA Tour". “Cada concierto es un momento especial. Lo que uno ve en el escenario es solo la punta del iceberg; detrás hay trabajo, grabaciones, reuniones, negociaciones… y todo eso hace que cuando llegas al show, lo disfrutes aún más", destacó el artista sobre la importancia de seguir alimentando su conexión con el público en esta nueva etapa musical.

El cantante lanzará un EP con grandes colaboraciones. (Ramon "Tonito" Zayas)

Aunque aún no puede confirmar una próxima fecha en Puerto Rico, Ken-Y está ansioso por reencontrarse con su fanaticada local y no descarta que el 2026 también incluya alguna función en el Coca-Cola Music Hall o incluso el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. “Obviamente, me encanta presentarme en Puerto Rico y me gustaría hacer un Coca-Cola, pero quiero prepararlo con tiempo y, si Dios permite, un Choliseo en el futuro cercano”, reveló el cantante que se presentó por última vez en febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce.