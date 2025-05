Ken-Y hace llamado a que se activen los amantes de la balada

View this post on Instagram

Mientras se encuentra en plena gira mundial “The One and Only World Tour”, con presentaciones en Perú, Venezuela, Ecuador y República Dominicana, varias ciudades de Estados Unidos y Europa, así como Japón, manifestó que aunque no descarta trabajar en un álbum más adelante, primero quiere que la gente entienda bien el concepto que está presentando y que lo adopte.