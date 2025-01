Ken-Y inicia nueva etapa como solista cantándole al amor

Sin embargo, para Ken-Y este es el momento ideal para comenzar una nueva etapa profesional y explorar nuevas oportunidades como solista. “Me siento muy bien en estos momentos, estoy seguro de que cumplimos con nuestra meta y este sueño que se convirtió en nuestro proyecto de vida. Que es lo que nos permite ahora continuar con nuestras carreras como solistas” , explicó Kenny Vázquez, nombre de pila del artista nacido en Gurabo. “Viendo los cambios en la industria de la música y creo que el concepto del grupo estaba condenado a una esencia, que si la tratábamos de cambiar, podría dañar todos los logros y la historia del dúo. Me siento bien agradecido de R.K.M. y de todos los que estuvieron involucrados con nosotros por tantos años” .

Concierto dedicado al amor

“El nombre va de la mano con el concepto, no solamente de lo que va a ser el concierto esa noche, sino con lo que me ha representado a mí durante todos estos años en la música, que es el tema del romanticismo, del desamor y del despecho” , destacó el intérprete de temas como “Princesa” y “Como lo hacía yo”. “Vamos presentando canciones que el público se sabe, algunas del dúo, otras que canté como solista y otras que serán un homenaje a canciones románticas de finales de la década de 1990 y principio del 2000 y que son icónicas para los latinos y los puertorriqueños, y que marcaron mi juventud” .

Además de los temas románticos, Ken-Y no se olvidará de interpretar temas de reguetón que lo llevaron a la fama. “Obviamente va a haber mucho reguetón, voy a honrar mi trabajo, ya que esa es mi esencia. El público va a bailar, pero también van a poder ver cómo comparto en tarima con varios artistas invitados” , añadió el artista de 40 años. “Soy fanático de todos estos colegas y va a ser algo muy especial para mí, ya que voy a cumplir un sueño de cantar con estas personas que tanto han aportado a nuestra música, que han hecho la diferencia y que admiro a nivel vocal, personal y profesionalmente” . Ken-Y estará acompañado por una banda de 10 músicos, tres coristas y un grupo de bailarines.

Gira mundial y nuevos proyectos

El concierto en Bellas Artes de Santurce, será el inicio de la gira mundial de Ken-Y llamada “The One and Only World Tour” que lo llevará por países como Perú, donde ya tiene en agenda 16 presentaciones, República Dominicana y Estados Unidos, en las ciudades de Connecticut y Nueva York. Además, en abril y junio, tiene programada una gira con conciertos en varias ciudades de Europa. Uno de los destinos más emocionantes para Ken-Y este año es Japón, donde, además de realizar varios espectáculos, colaborará con un DJ local que está incursionando en la música urbana, grabará un tema para el álbum del japonés y un vídeo.