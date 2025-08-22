Ken-Y se une a Chimbala en “Avión de Papel”

El reconocido intérprete de música urbana Ken-Y presenta su nuevo sencillo “Avión de Papel”, una colaboración explosiva junto al dominicano Chimbala, uno de los principales exponentes del dembow en la actualidad. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Avión de Papel” fusiona el inconfundible romanticismo melódico de Ken-Y con la energía vibrante de Chimbala, resultando en una propuesta fresca que une dos mundos musicales, el reguetón melódico y el dembow dominicano. La canción cuenta con la producción de Obrinn junto a Hits League Music.

El video, que estrena hoy a las 7:00 de la noche, fue filmado en la paradisíaca localidad de Casa de Campo, en República Dominicana. Con escenarios tropicales y una narrativa visual cargada de color, el videoclip acompaña la vibra de la canción, destacando la química entre Ken-Y y Chimbala, y proyectando la esencia caribeña que caracteriza a ambos artistas.

PUBLICIDAD

“Este es un tema muy especial porque me permitió unir mi esencia romántica con la energía única de la cumbia. Colaborar con Chimbala ha sido una experiencia increíble; él aporta esa vibra que contagia y que hace que la canción tenga un balance perfecto entre sentimiento y ritmo. Estoy seguro de que el público va a disfrutarlo tanto como nosotros al crearlo”, expresó Ken-Y.

Conocido mundialmente como la “voz del romantic style”, Ken-Y ha construido una trayectoria sólida que lo posiciona como uno de los artistas más queridos del género urbano. “Avión de Papel” representa una nueva etapa en su carrera, donde explora fusiones innovadoras sin perder su sello característico.

“Desde el primer momento hubo química en el estudio y eso se siente en “Avión de Papel”. Esta canción demuestra que cuando unimos talentos y culturas, el resultado siempre conecta con la gente de una manera especial”, añadió Ken Y.