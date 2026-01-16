Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ken-Y le dice adiós a un amor con “La Despedida”

“Es una canción que habla de soltar, de aceptar cuando algo llega a su final”, expuso el intérprete

16 de enero de 2026 - 3:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ken Y (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El reconocido cantautor puertorriqueño Ken-Y inicia el 2026 con fuerza y sensibilidad musical en su nuevo sencillo “La Despedida”, disponible en todas las plataformas digitales.

RELACIONADAS

“La Despedida” es una canción cargada de emoción y madurez artística, en la que Ken-Y explora el cierre de una historia desde la honestidad, la nostalgia y la aceptación. El tema fue producido por Jorge Milliano y compuesto por Eix y Ken-Y, consolidando una propuesta sonora que conecta con la esencia romántica que ha definido la trayectoria del artista, mientras dialoga con una estética contemporánea.

“Este tema nace desde un momento de mucha introspección. Es una canción que habla de soltar, de aceptar cuando algo llega a su final y hacerlo desde el respeto y el amor. Siento que representa una etapa más madura de mi vida y de mi música”, expresó Ken-Y.

Este estreno coincide con una semana clave en la agenda artística del intérprete. El viernes, 16 de enero, Ken-Y participará en las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, presentándose en la tarima Ostra Cosa, uno de los escenarios más concurridos del evento cultural más importante de Puerto Rico. Al día siguiente, el sábado, 17 de enero, viajará a California para formar parte del Calibash, uno de los conciertos de música latina más relevantes de Estados Unidos, celebrado en Los Ángeles y transmitido a una audiencia internacional.

La agenda de enero culmina el 31 de enero con su esperado concierto “Enamorado” en Chile, una presentación especial que reafirma su conexión con el público chileno y su vigencia en los escenarios internacionales.

Con “La Despedida”, Ken-Y no solo presenta un nuevo sencillo, sino que marca el inicio de una etapa artística que combina introspección, romanticismo y proyección global, reafirmando su lugar como una de las voces más queridas del género.

Tags
Ken-Y
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: