Ken-Y le dice adiós a un amor con “La Despedida”

El reconocido cantautor puertorriqueño Ken-Y inicia el 2026 con fuerza y sensibilidad musical en su nuevo sencillo “La Despedida”, disponible en todas las plataformas digitales.

“La Despedida” es una canción cargada de emoción y madurez artística, en la que Ken-Y explora el cierre de una historia desde la honestidad, la nostalgia y la aceptación. El tema fue producido por Jorge Milliano y compuesto por Eix y Ken-Y, consolidando una propuesta sonora que conecta con la esencia romántica que ha definido la trayectoria del artista, mientras dialoga con una estética contemporánea.

“Este tema nace desde un momento de mucha introspección. Es una canción que habla de soltar, de aceptar cuando algo llega a su final y hacerlo desde el respeto y el amor. Siento que representa una etapa más madura de mi vida y de mi música”, expresó Ken-Y.

Este estreno coincide con una semana clave en la agenda artística del intérprete. El viernes, 16 de enero, Ken-Y participará en las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, presentándose en la tarima Ostra Cosa, uno de los escenarios más concurridos del evento cultural más importante de Puerto Rico. Al día siguiente, el sábado, 17 de enero, viajará a California para formar parte del Calibash, uno de los conciertos de música latina más relevantes de Estados Unidos, celebrado en Los Ángeles y transmitido a una audiencia internacional.

La agenda de enero culmina el 31 de enero con su esperado concierto “Enamorado” en Chile, una presentación especial que reafirma su conexión con el público chileno y su vigencia en los escenarios internacionales.