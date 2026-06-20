Lo reveló: esto hará Zashely Alicea una vez entregue su corona de Miss Universe Puerto Rico

A días de despedirse de su corona en el Miss Universe Puerto Rico 2026, Zashely Alicea, afirma que su reinado se resume con la palabra evolución al comprender y validar de lo que ella es y ha sido capaz de cumplir al representar su patria.

La reina se despedirá de su trono el próximo 25 de junio en el certamen Miss Universe Puerto Rico en el Bellas Artes de Caguas, cuando corone a una de las 35 candidatas que aspiran ser la nueva representante puertorriqueña y anfitriona de la isla en el concurso internacional, a celebrarse en suelo boricua. Para quienes han ostentado un título de una corona, saben que la vida cambia en ese año de reinado, pero también deben reconocer que una vez finaliza el mismo, comienza un nuevo camino que solo depende del trabajo y de la voluntad de la reina saliente.

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En ese sentido Alicea se siente muy satisfecha de que a partir de la mañana del viernes 26 de junio de 2026, comience a utilizar todas las herramientas que adquirió en su reinado para sumar y alcanzar metas.

“Ha sido un año de mucha evolución donde me descubrí. Ha sido un proceso muy lindo. He podido conocerme y conocer de lo que soy capaz. Así que evolución y agradecida con todo el amor que he recibido de la gente y del equipo”, expresó la reina al reflexionar sobre su año de reinado.

Alicea se despide de la plataforma de Miss Universe en la celebración de hoy, sábado, 20 de junio, en la primera “Gala de Reinas” en la Sala de Convenciones Carmita Jiménez en el Bellas Artes. El evento es una iniciativa para oficializar la despedida de la reina saliente y un compartir entre las candidatas de cara a la noche final.

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Con la mirada puesta en el futuro, Alicea adelantó que uno de sus objetivos principales una vez culmine su reinado es adentrarse al mundo del modelaje y utilizar su imagen para promover la cultura puertorriqueña y el talento de las mujeres.

Previo al certamen, la soberana se dedicaba a las artes como bailarina profesional, pero nunca había modelado por lo que era un campo desconocido para ella.

“Esa área de posar, de cómo hablar, igualmente caminar, fue un proceso que descubrí y desarrollé al momento que decidí lanzarme como Miss Universe”, reveló a El Nuevo Día, tras participar en el podcast “Página abierta”, donde resaltó que cualidades debe tener la nueva Miss Universe 2026.

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“Mi fin es adentrarme al mundo del modelaje, utilizar mi imagen para campañas, para seguir promoviendo lo que es la mujer puertorriqueña, la cultura puertorriqueña”, añadió, confiada en que van a surgir oportunidades laborales en ese campo publicitario.

Alicea quien recientemente volvió al escenario para interpretar a “Glinda” en la producción “El Mago de Oz” de Mauro Ballet, dejó claro que las artes son indispensables en su vida y ella se propone seguir trabajando en proyectos y recitales. La bailarina destacó su deseo de apoyar espacios donde el arte pueda transformar vidas, educar y aportar a la sociedad.

“Siempre voy a optar por alentar por las artes, porque sigan habiendo espacios donde el arte transforme vidas. Soy producto de las artes y sé que puede transformarte”, afirmó.

En el área académica, la reina, posee un bachillerato en psicología, por lo que en sus planes está el regreso a las aulas para especializarse en psicología deportiva, una rama que desarrollar en el futuro fuera de Puerto Rico.

“Por el momento no he continuado los estudios. Pero mi fin es especializarme en psicología deportiva que lo haría fuera de Puerto Roco”, sostuvo.

Su meta ideal en relación a una licenciatura en psicología deportiva sería en España, donde visualiza la posibilidad de continuar sus estudios, poder bailar y desarrollarse en el modelaje. El otro país sería Estados Unidos, pero realmente se inclina por España.

A largo plazo, su intención es poder regresar al país con el nuevo grado de psicología para atender a la población de atletas boricuas, ya sea desde categorías menores hasta profesionales.

En esa misma línea, abundó que las presiones que enfrentan los atletas también se reflejan en las artes, áreas que conoce de primera mano por la experiencia en el baile.