Astrid Rivera cumple un sueño como parte del Comité de Selección de Miss Universe Puerto Rico 2026

La búsqueda de la corona universal en suelo propio comienza detrás de la mesa de votación. El comité de selección de Miss Universe Puerto Rico 2026 asume la tarea más crítica de la década: descifrar, entre un grupo de mujeres excepcionales, quién posee el liderazgo, la elocuencia y el magnetismo necesario para defender la casa en el 75 aniversario de Miss Universe.

Entre el grupo de profesionales se destacó la periodista puertorriqueña radicada en Miami, Astrid Rivera.La tres veces ganadora del premio Emmy conversó con El Nuevo Día sobre lo que representa esta oportunidad en su carrera.

“Cuando me llamaron para decirme que iba a formar parte del jurado de Miss Universe Puerto Rico 2026, sentí que la vida me estaba haciendo un regalo inesperado. Me emocioné muchísimo por varias razones. Primero, porque era en Puerto Rico. Siempre sueño con volver a mi isla para hacer proyectos que me llenen el corazón. Y segundo, porque este año no estamos eligiendo solo a una reina: estamos escogiendo a la mujer que representará a Puerto Rico como país anfitrión de Miss Universe”, comenzó la experimentada comunicadora.

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Para Rivera, asimismo, su rol en el codiciado Comité de Selección, supone el cierre de un ciclo. Antes de ser reportera, la natural del Hormigueros incursionó en el mundo de la belleza.

“Hace muchos años hubo personas que se me acercaron para que participara en Miss Puerto Rico. Recuerdo que una de las primeras cosas que me dijeron fue que debía operarme la nariz y limarme las caderas. En ese momento me asusté tanto que decidí no participar. La vida tomó otro rumbo. Me llevó por el periodismo, por la comunicación y por un camino profesional que terminé abrazando con todo mi corazón. Nunca competí en un certamen, pero hoy entiendo que simplemente no era mi momento", dijo.

Ahora, unos años después, la vida la trajo de vuelta, pero desde un lugar distinto. Hoy, “expresó”, ayudó “a escoger a la mujer que llevará el nombre de Puerto Rico al mundo”.

“Cuando se lo conté a mi mamá, se emocionó muchísimo. Ella sabe que, en algún momento de mi vida, participar en un concurso como este fue un sueño. Y creo que esta oportunidad es la forma que tuvo la vida de decirme que algunos sueños no desaparecen; simplemente cambian de forma”, añadió.

Con esto, Rivera continúa su misión de demostrar que su influencia va mucho más allá de las cámaras de televisión. Tras cerrar un exitoso ciclo de casi una década en la televisión matutina, la periodista ha asumido nuevos roles de liderazgo como conductora de formatos internacionales y fundadora de la organización Feel, dedicada a brindar apoyo legal y psicológico a mujeres sobrevivientes de abuso.

Además de Díaz, los demás integrantes del comité de selección son:

Damaris Díaz - Propietaria de D’Royal Bride

Dr. Orlando Cañizares - Cirujano plástico

Sylvia Verónica Camacho - Periodista

Angela Mayer- Primera Actriz

Emilio Olavarrieta - Empresario y diseñador