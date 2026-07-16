Actriz Bárbara de Regil revela que aún siente secuelas tras ingerir cloro por accidente

La actriz mexicana Bárbara de Regil ofreció nuevos detalles sobre el accidente doméstico que sufrió recientemente, cuando ingirió cloro por equivocación al confundirlo con agua.

Tras ser abordada por la prensa mexicana, la protagonista de Rosario Tijeras explicó que ya se encuentra recuperada, aunque reconoció que el momento fue angustiante.

La actriz explicó que el accidente ocurrió porque una persona del servicio doméstico en su casa colocó cloro en una botella con sorbete, lo que hizo que creyera que contenía agua.

“La puso en una botella que tenía chupete... El problema es que todavía le exprimí y cuando estaba aquí dije: ‘No’. Y todavía lo tragué con conciencia porque ya no había manera”, relató.

¿Qué le dijeron los médicos?

Bárbara contó que inicialmente continuó con sus compromisos laborales tras ingerir el cloro, pero sus compañeros insistieron en que acudiera a un centro médico.

Tras ser evaluada, los especialistas le informaron que “solo se me quemó la mucosa. Todo bien, chicos".

Sin embargo, confesó que todavía percibe algunas sensaciones extrañas.