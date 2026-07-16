Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de julio de 2026
86°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere Mary Jo “MJ” Shannon, abuela de las Kardashian

La empresaria y estrella de televisión Kris Jenner confirmó el fallecimiento de su madre

16 de julio de 2026 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mary Jo “MJ” Shannon junto a Kris Jenner (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Mary Jo “MJ” Shannon, madre de Kris Jenner y abuela de las hermanas Kardashian-Jenner, falleció a los 91 años, informó este jueves su hija a través de sus redes sociales.

RELACIONADAS

Jenner compartió un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de su madre, a quien definió como el pilar de su familia.

“No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor que siento al tener que decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia“, escribió.

La también representante de Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner recordó que fue su madre quien le enseñó el valor de la familia, la resiliencia y la importancia de disfrutar cada momento con sus seres queridos.

“Nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos”, expresó.

Kris Jenner confesó que extrañará las conversaciones diarias con su madre y aseguró que su legado permanecerá vivo en sus hijos, nietos y en las tradiciones familiares.

La empresaria concluyó el homenaje agradeciendo a su madre por la infancia que le brindó y una “vida tan hermosa y bendecida. Te amo por siempre, mamá”.

Una figura cercana al público

Mary Jo Shannon, conocida cariñosamente como “MJ”, fue una presencia frecuente en los programas “Keeping Up with the Kardashians” y “The Kardashians”, donde apareció en varias ocasiones junto a su familia. También participó en un episodio del programa “Celebrity Family Feud”.

MJ apareció en varias ocasiones en los realities “Keeping Up with the Kardashians” y “The Kardashians”.Instagram

Nacida el 26 de julio de 1934, MJ trabajó como modelo y empresaria. En la década de 1980 fue propietaria de la tienda de ropa Shannon & Company, antecedente del interés comercial por la moda que años más tarde caracterizaría a la familia Kardashian-Jenner.

A lo largo de su vida contrajo matrimonio en tres ocasiones y sobrevivió a dos diagnósticos de cáncer, uno de mama y otro de colon.

Tags
Kim Kardashian
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: