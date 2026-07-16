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Muere Mario Cepeda Brenes, baluarte de la bomba puertorriqueña

La familia agregó que pronto anunciará la fecha, hora y lugar de su velorio y sepelio

16 de julio de 2026 - 2:20 PM

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Al centro, Mario Cepeda Brenes, tocando su tambor. (Carlos Rivera Giusti)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Mario Cepeda Brenes, músico, artesano y portador de la tradición de la bomba puertorriqueña, reconocido como uno de los herederos del legado de la emblemática Familia Cepeda, murió a los 73 años. Así lo ha informado la propia familia a través de sus redes sociales.

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“Con profundo pesar, la familia Cepeda y Febres informa el fallecimiento de nuestro amado padre, Mario Cepeda. Hoy su voz se eleva al cielo para seguir cantando bomba, mientras el sonido de sus maracas y el eco de su legado permanecerán vivos en cada barril, en cada canto y en el corazón de nuestro pueblo. Mario Cepeda dedicó su vida a nuestra cultura, dejando una huella imborrable en la bomba puertorriqueña y en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Su legado vivirá por generaciones”, lee el comunicado.

La bomba es caracterizada como el primer género musical autóctono de Puerto Rico. Creada en las haciendas azucareras por los africanos esclavizados, la bomba sirvió como expresión del lamento entre los trabajadores de las plantaciones.En los años 50, un programa de Telemundo llamado "Show Time" buscaba un grupo de personas que pudieran hacerle una demonstración de bailes de Bomba. Luego de reunir bailarines e instrumentalistas, Don Castor Ayala Fuentes invitó al productor del programa a una demonstración en el patio de su casa en Loíza.La Tribu de Abrante compite en las categorías “Álbum Tropical del Año” con su primera producción discográfica “Otro Formato de Música”. (Archivo GFR Media)
1 / 29 | Los rostros y ritmos de la bomba puertorriqueña. La bomba es caracterizada como el primer género musical autóctono de Puerto Rico. Creada en las haciendas azucareras por los africanos esclavizados, la bomba sirvió como expresión del lamento entre los trabajadores de las plantaciones. - Suministrada

La familia agradeció las oraciones, muestras de cariño y apoyo que se les ha brindado y pidió que se continuaran elevando oraciones por el descanso de Cepeda Brenes y por la fortaleza de todos los que hoy sienten su partida.

Considerada una de las instituciones culturales más importantes en la preservación y difusión de la bomba y la plena en Puerto Rico, la Familia Cepeda ha sido un verdadero baluarte de la cultura puertorriqueña. Cepeda Brenes fue hijo de los maestros Rafael Cepeda Atiles y Caridad Brenes Caballero, figuras fundamentales en la revitalización de estas expresiones afroboricuas durante el siglo XX.

Desde niño se formó dentro del entorno musical familiar, aprendiendo la ejecución de instrumentos tradicionales de percusión y participando en las actividades artísticas impulsadas por su padre. Como integrante de la Familia Cepeda, contribuyó durante décadas a mantener viva una tradición que ha pasado de generación en generación por más de ocho generaciones consecutivas.

Además de su faceta como músico, Cepeda Brenes se destacó como artesano especializado en la confección de maracas, instrumento esencial dentro de la música tradicional puertorriqueña. Su trabajo artesanal forma parte del esfuerzo de la familia por preservar no solo la interpretación de la bomba y la plena, sino también los conocimientos relacionados con la construcción de los instrumentos que sustentan estos géneros.

En el año 2025, El Nuevo Día le realizó una entrevista a Mario y a su hermano, Jesús, sobre el arte de confeccionar instrumentos para la bomba. Aunque la intervención de Mario fue limitada, no le hicieron falta palabras para expresar lo que representa y hace sentir la bomba puertorriqueña.

En el medio del Cuartel de Ballajá, como movido por una fuerza invisible, comenzó a tocar el cuá, otro instrumento de percusión importante en la bomba, y con los pulmones llenos de aire, su voz empezó a corear: “¡San Sebastián, la Calle San Sebastián!”, al son de un sicá. Personas comenzaron a acercarse y rodearlos rápidamente y no tardaron en unir sus voces al coro, hasta el que su hermano Jesús comenzó a azotar el cuero de su tambor, mientras miraba con satisfacción a su hermano y a la gente que se detuvo a escucharles.

Mario Cepeda y Jesús Cepeda.
Mario Cepeda y Jesús Cepeda. (Carlos Rivera Giusti)

Recoger escenas como esa en palabras es un esfuerzo que se queda muy corto al describir la magia ancestral que transmiten los Cepeda.

La trayectoria de Cepeda Brenes se inscribe dentro del extraordinario legado cultural de los Cepeda, cuya labor ha sido reconocida tanto en Puerto Rico como internacionalmente. Su padre, Rafael Cepeda Atiles, recibió en 1983 el National Heritage Fellowship del National Endowment for the Arts, el más alto reconocimiento que concede Estados Unidos a los artistas de las tradiciones populares, mientras que su hermano Modesto Cepeda obtuvo la misma distinción en 2017 por su labor como educador, músico y promotor de la bomba y la plena.

Aunque Cepeda Brenes mantuvo un perfil público más discreto que otros integrantes de la familia, su labor como músico y artesano constituye una aportación esencial a la continuidad de un patrimonio cultural declarado parte fundamental de la identidad puertorriqueña, transmitiendo los saberes de la bomba tanto desde la interpretación musical como desde la fabricación de los instrumentos que le dan vida.

La familia agregó que pronto anunciará la fecha, hora y lugar de su velorio y sepelio, para que todas las personas que deseen acompañarlos en este momento puedan ofrecer su último adiós.

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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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